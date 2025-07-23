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 | Onur Kaya

Fethiye'de acı olay! Gece denize giren genç boğuldu

Fethiye'de gece saatlerinde denize giren Rıza Biçer, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 05:27
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 05:36

Yaz mevsimiyle beraber artan vakalarına bir yenisi daha eklendi. 'nın dünyaca ünlü turistik ilçelerinden 'de gece saatlerinde denize giren bir gençten acı haber geldi.

DENİZDE GÖZDEN KAYBOLDU

Arkadaşlarıyla beraber Fethiye'ye tatile gelen Rıza Biçer, Foça Mahallesi Çalış Plajı'nda gece saatlerinde denize girdi. Biçer'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fethiye'de acı olay! Gece denize giren genç boğuldu
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DALIŞ TİMLERİ SUDAN ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik dalış timince sudan çıkarılan Biçer, bota alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekibine ulaştırıldı.

Fethiye'de acı olay! Gece denize giren genç boğuldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan 25 yaşındaki Rıza Biçer, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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ETİKETLER
#muğla
#fethiye
#ölüm
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#deniz kazası
#Çalış Plajı
#Yaşam
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