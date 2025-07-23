Fethiye'de acı olay! Gece denize giren genç boğuldu

Yaz mevsimiyle beraber artan boğulma vakalarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçelerinden Fethiye'de gece saatlerinde denize giren bir gençten acı haber geldi.

DENİZDE GÖZDEN KAYBOLDU

Arkadaşlarıyla beraber Fethiye'ye tatile gelen Rıza Biçer, Foça Mahallesi Çalış Plajı'nda gece saatlerinde denize girdi. Biçer'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DALIŞ TİMLERİ SUDAN ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik dalış timince sudan çıkarılan Biçer, bota alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekibine ulaştırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan 25 yaşındaki Rıza Biçer, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.