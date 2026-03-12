FETÖ medya yapılanması davasında karar: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a hapis cezası!

Kamuoyunun yakından takip ettiği "Darbe Çağrışımı" davasında yargılama süreci yeni bir aşamaya geldi. Yargıtay’ın bozma ilamına uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanıkların "örgüte yardım" suçundan cezalandırılmasına hükmetti.

MAHKEME KARARI: KİM, NE KADAR CEZA ALDI?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanıkların eylemleri "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" kapsamında değerlendirildi. İşte mahkemenin açıkladığı hükümler:

Ahmet Hüsrev Altan: 4 yıl 6 ay hapis cezası.

4 yıl 6 ay hapis cezası. Nazlı Ilıcak: 3 yıl 9 ay hapis cezası.

3 yıl 9 ay hapis cezası. Fevzi Yazıcı: 2 yıl 1 ay hapis cezası.

2 yıl 1 ay hapis cezası. Yakup Şimşek: Beraatine karar verildi.

MÜEBBETTEN "ÖRGÜTE YARDIMA" UZANAN SÜREÇ

Dava süreci, hukuk tarihine geçen pek çok aşamadan geçti. Başlangıçta sanıklara "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak Yargıtay, bu suçlamanın hukuki zemini olmadığına, eylemlerin ancak "örgüte yardım" kapsamında kalabileceğine hükmederek dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti. 2024 yılında verilen ikinci kararların da Yargıtay tarafından usulden bozulması üzerine, bugün (12 Mart 2026) açıklanan son kararda cezaların bir miktar daha düşürüldüğü görüldü.