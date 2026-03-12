Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

FETÖ medya yapılanması davasında karar: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a hapis cezası!

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görülen davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi; gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Fevzi Yazıcı hakkında hapis cezası kararı verirken, bir sanık için beraat hükmü kurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FETÖ medya yapılanması davasında karar: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a hapis cezası!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 16:08

Kamuoyunun yakından takip ettiği "Darbe Çağrışımı" davasında yargılama süreci yeni bir aşamaya geldi. Yargıtay’ın bozma ilamına uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanıkların "örgüte yardım" suçundan cezalandırılmasına hükmetti.

FETÖ medya yapılanması davasında karar: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a hapis cezası!

MAHKEME KARARI: KİM, NE KADAR CEZA ALDI?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanıkların eylemleri "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" kapsamında değerlendirildi. İşte mahkemenin açıkladığı hükümler:

  • Ahmet Hüsrev Altan: 4 yıl 6 ay hapis cezası.
  • Nazlı Ilıcak: 3 yıl 9 ay hapis cezası.
  • Fevzi Yazıcı: 2 yıl 1 ay hapis cezası.
  • Yakup Şimşek: Beraatine karar verildi.
FETÖ medya yapılanması davasında karar: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a hapis cezası!

MÜEBBETTEN "ÖRGÜTE YARDIMA" UZANAN SÜREÇ

Dava süreci, hukuk tarihine geçen pek çok aşamadan geçti. Başlangıçta sanıklara "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak Yargıtay, bu suçlamanın hukuki zemini olmadığına, eylemlerin ancak "örgüte yardım" kapsamında kalabileceğine hükmederek dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti. 2024 yılında verilen ikinci kararların da Yargıtay tarafından usulden bozulması üzerine, bugün (12 Mart 2026) açıklanan son kararda cezaların bir miktar daha düşürüldüğü görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den sevindiren haber! Taburcu oluyor
Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: "Kirli savaşını yayıyor!"
ETİKETLER
#Yargıtay Kararı
#Darbe Çağrışımı Davası
#Örgüte Yardım Suçu
#Ahmet Hüsrev Altan
#Nazlı Ilıcak
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.