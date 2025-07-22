Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Firari angusların sahibi uyardı! "Gördüğünüz yerde kaçın"

Hatay'da sevkiyat sırasında firar eden ve 1 aydır haber alınamayan angusların sahibi, vatandaşlara uyarıda bulundu. Angus cinsinin aşırı hırçın olduğunu belirten çiftçi, "Gördüğünüz yerde kaçın" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:25

Hatay'ın ilçesinde besicilik yapan İbrahim Yumuşak'ın geçtiğimiz ay Uruguay’dan getirdiği 100 angus cinsi büyükbaş hayvandan 3'ü sevikyat sırasında firar etti. Hayvanların peşine veren Yumuşak, saatlerce süren kovalamacının ardından 3 angusu da yakalayamadı.

Firari angusların sahibi uyardı! "Gördüğünüz yerde kaçın"

VATANDAŞLARI UYARDI

Sırra kadem basan anguslardan bir aydır haber alamayan besici Yumuşak, angusları gören vatandaşların sağlıkları için kaçmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Firari angusların sahibi uyardı! "Gördüğünüz yerde kaçın"

"EĞER BU ANGUSLARI GÖREN OLURSA HEMEN UZAKLAŞSINLAR VE KAÇSINLAR"

Uruguay’dan getirdiği anguslardan 3’ünden bir aydır haber alamayan besici İbrahim Yumuşak, "Çiftlikten 3 angus hayvanımız kaçmıştı. Anguslar kaybolalı bir ay oldu ve bir ayı da geçti. Kaçtıktan sonra herhangi bir haber alamadık. Hayvanları biz bulamadık ve kaçtılar. Amik Ovası'na doğru gittiler ve nereden çıkarlar bilemeyiz. Bu anguslar hızlı bir şekilde indiler ve çitin üzerinden atlayıp kaçtılar. Bu angus cinsleri hırçın olduğundan kaçmayı başardılar. Şimdiye kadar bir haber de alamadık kendilerinden ve hala kayıplar. İlk bir hafta izine rastladık ve kovaladık, bir türlü angusları yakalayamadık. Eğer bu angusları gören olursa hemen uzaklaşsınlar ve kaçsınlar. Çünkü bu cins hayvanlar aşırı hırçın oluyorlar. Angusların kaybolması üzerinden hemen hemen bir ayı geçti. Bu anguslar Uruguay’dan gelmişti ve şu an 'ın Amik Ovası'nda geziyorlar" ifadelerini kullandı.

Firari angusların sahibi uyardı! "Gördüğünüz yerde kaçın"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuruluş Osman'da kriz çıktı! Burak Özçivit gitti, yerine Mert Yazıcıoğlu mu geliyor?
Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da! İtalya'ya dönem istemiyor: Bu işi 48 saatte bitirelim
ETİKETLER
#hatay
#reyhanlı
#Angus
#Hayvan Firari
#Amik Ovası
#Hırçın Hayvan
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.