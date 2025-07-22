Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde besicilik yapan İbrahim Yumuşak'ın geçtiğimiz ay Uruguay’dan getirdiği 100 angus cinsi büyükbaş hayvandan 3'ü sevikyat sırasında firar etti. Hayvanların peşine veren Yumuşak, saatlerce süren kovalamacının ardından 3 angusu da yakalayamadı.

VATANDAŞLARI UYARDI

Sırra kadem basan anguslardan bir aydır haber alamayan besici Yumuşak, angusları gören vatandaşların sağlıkları için kaçmaları gerektiği uyarısında bulundu.

"EĞER BU ANGUSLARI GÖREN OLURSA HEMEN UZAKLAŞSINLAR VE KAÇSINLAR"

Uruguay’dan getirdiği anguslardan 3’ünden bir aydır haber alamayan besici İbrahim Yumuşak, "Çiftlikten 3 angus hayvanımız kaçmıştı. Anguslar kaybolalı bir ay oldu ve bir ayı da geçti. Kaçtıktan sonra herhangi bir haber alamadık. Hayvanları biz bulamadık ve kaçtılar. Amik Ovası'na doğru gittiler ve nereden çıkarlar bilemeyiz. Bu anguslar hızlı bir şekilde indiler ve çitin üzerinden atlayıp kaçtılar. Bu angus cinsleri hırçın olduğundan kaçmayı başardılar. Şimdiye kadar bir haber de alamadık kendilerinden ve hala kayıplar. İlk bir hafta izine rastladık ve kovaladık, bir türlü angusları yakalayamadık. Eğer bu angusları gören olursa hemen uzaklaşsınlar ve kaçsınlar. Çünkü bu cins hayvanlar aşırı hırçın oluyorlar. Angusların kaybolması üzerinden hemen hemen bir ayı geçti. Bu anguslar Uruguay’dan gelmişti ve şu an Hatay'ın Amik Ovası'nda geziyorlar" ifadelerini kullandı.