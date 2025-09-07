Menü Kapat
Yaşam
 Selahattin Demirel

Fırat Nehri'nde serinleme isteği 16 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu. Ekiplerin aramaları sonucunda ulaşılan çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Fırat Nehri'nde serinleme isteği 16 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında, Nisibi Köprüsü alt kısmında yaşanan olayda sıcak havadan bunalan Muhammed Talha Al (16), arkadaşlarıyla birlikte feribot iskelesi civarında suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan , suda kayboldu.

Fırat Nehri'nde serinleme isteği 16 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu Muhammed Talha Al’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan genç, otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#kaybolma
#arama kurtarma
#siverek
#genç
#Nisibi Köprüsü
#Su Kaza
#Yaşam
