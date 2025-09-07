İki kardeşe kanlı pusu! Cani komşu sonları oldu: Otomobil kan gölüne döndü

Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde dehşet yaşandı. E.C. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'ye kanlı pusu kurdu. Kardeşlerin pazardan gelmesini bekleyen cani, 2 kardeşin bulunduğu otomobile ateş açtı. Kardeşleri kanlar içinde görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Öte yandan E.C., aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken, Topaç köyünde kaza yapması sonucu ekipler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlı, tedavi altına alındı. İki kardeşin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.