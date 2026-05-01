Fırtına koca gemiyi karaya sürükledi! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı

Sakarya Karasu açıklarında yabancı bandıralı bir gemi şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemide bulunan 8 mürettebatın kurtarılması için kurtarma çalışması başlatıldı.

IHA
01.05.2026
saat ikonu 09:48
01.05.2026
saat ikonu 09:50

Sakarya’nın ilçesinde açıklarında yürekleri ağza getiren yaşandı. Olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisiyle kontrolünü kaybeden yabancı bandıralı bir gemi kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkan yabancı bandıralı bir gemi karaya oturdu.
Gemide 8 mürettebat bulunuyor.
Mürettebatın güvenli tahliyesi için Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve Sahil Güvenlik hava aracı talep etti.
GEMİDE 8 MÜRETTEBAT VAR

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan 8 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için harekete geçildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik tarafından hava aracı talep edildiği öğrenildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri: Bazı yollar ve duraklar kapatıldı
Meteoroloji'den hafta sonu planı yapacaklara uyarı! 1 Mayıs hava durumu raporunda 8 il için ‘Sarı kod’
