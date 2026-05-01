Fırtına koca gemiyi karaya sürükledi! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde açıklarında yürekleri ağza getiren yaşandı. Olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisiyle kontrolünü kaybeden yabancı bandıralı bir gemi kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan 8 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için harekete geçildi.
Sahil Güvenlik tarafından hava aracı talep edildiği öğrenildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.