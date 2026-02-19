Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Fırtına okul çatısını uçurdu! Faciadan kıl payı dönüldü, eğitime 2 gün ara verildi

Muş’ta etkili olan fırtına nedeniyle dün akşam saatlerinde bir okulun çatısı uçtu. Olayın yaşandığı saatlerde okulda öğrenci bulunmaması bir facianın önüne geçerken okulda eğitime iki gün ara verildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
14:17
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
14:19

Muş’ta dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu’nun çatısı uçtu. Şiddetli fırtınanın etkisiyle çatıdan kopan sac ve tahta parçaları okul bahçesine savruldu. Olayın yaşandığı saatlerde okulda öğrenci bulunmaması bir facianın önüne geçti.

Fırtına okul çatısını uçurdu! Faciadan kıl payı dönüldü, eğitime 2 gün ara verildi

EĞİTİME 2 GÜN ARA

Hasarın tespit edilmesinin ardından ilgili ekipler okulda inceleme yaptı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda okulda eğitime iki gün ara verildi.

Fırtına okul çatısını uçurdu! Faciadan kıl payı dönüldü, eğitime 2 gün ara verildi

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ O SAATTE EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETİ YOKTU"

Okul bahçesinde çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu’nun bulunduğu alanda ani gelişen fırtına nedeniyle okul çatısında hasar meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür ki o saatte eğitim öğretim faaliyeti yoktu. Öğrencilerimizi önceden evlerine göndermiştik. Hiçbir öğrencimize, hiçbir canımıza zarar gelmemiştir. Olayı öğrenir öğrenmez teknik ekiplerle birlikte olay yerine intikal ettik. Gerekli güvenlik tedbirlerimizi aldık ve teknik ekiplerimiz bakım onarım çalışmalarını yapmak üzere gerekli hazırlıkları tamamladı. Zaten gezici onarım ekibimiz bulunmaktadır. Teknik ekibimizle birlikte bu konuda gerekli çalışmaları başlattık. Bu sabahtan itibaren çatının hem tadilatı hem de güvenli bir hale getirilmesiyle ilgili süreci başlatmış bulunmaktayız. Ümit ediyorum ki üç-dört gün içerisinde çatımızın yeniden kurgulanması ve kurulumu tamamlanarak okulumuz eğitim öğretime hazır hale getirilecektir. Bu okuldaki öğrencilerimiz için iki gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tekrardan geçmiş olsun. İnşallah kısa sürede öğrencilerimizle tekrar burada buluşacağız" dedi.

TGRT Haber
