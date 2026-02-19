Fırtına şiddetleniyor! BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından birçok ilde sağanak ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Yaşanan fırtına ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Bursa Deniz Otobüsleri’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Marmara Denizi’nde etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle sefer güvenliğinin riske girebileceği ifade edildi. Bu nedenle bazı hatlarda planlanan karşılıklı deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Buna göre, Mudanya-Kabataş seferleri yapılmayacak.

2 SEFER İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeleri kaydedildi:

19.02.2026 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.02.2026 08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak."