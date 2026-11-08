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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:15

Fırtınaya aldırış etmedi denize girdi: Turist kadını kurtarmaya Sahil Güvenlik yetişti

Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşullarına rağmen denize giren yabancı uyruklu kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların arasında mahsur kalan kadın, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can simidi atılarak botla kurtarıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:15

Alınan bilgiye göre, ilçesi Mahallesi sınırlarındaki sahil parkta yabancı uyruklu bir kadın fırtınalı havada denize girdi. 35 yaşlarında olduğu belirtilen kadını denizde gören vatandaşlar, boğulmak üzere olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye ekiplerini sevk etti. Kısa sürede botla bölgeye ulaşan ekipler, halata bağlı can simidi ile dalgaların arasında kalan kadını kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılarak botla kıyıya çıkarılan kadın, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fırtınaya aldırış etmedi denize girdi: Turist kadını kurtarmaya Sahil Güvenlik yetişti


Öte yandan, 'de etkisini sürdüren fırtına nedeniyle zaman zaman 2-3 metrelik dalgalar kıyıya vuruyor. Meteoroloji, hızı saatte 70-80 kilometre olması beklenen fırtınanın sabaha karşı etkisini yitirmesinin beklendiğini bildirdi.

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#Akdeniz
#erdemli
#doğu akdeniz
#sahil güvenlik komutanlığı
#Erdemli Devlet Hastanesi
#Yaşam
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