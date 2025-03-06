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 | Bengül Büyükhan

Fiyatı gram altını solladı! Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor! "Ürünü olanlar apartman alamasa da 3 daire alabilir"

Herkesin 'sarı altın' olarak bildiği çiçek bamyasının fiyatı gram altınla yarışıyor. Kilosu 3 bin 500 TL'den satılan bamya pazarın en pahalı ürünü oldu. Bamba satıcısı esnaf Metin Kantarcı bamya fiyatlarıyla ilgili "Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlar da bu arada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler" dedi.

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Fiyatı gram altını solladı! Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 09:36

Bamyanın fiyatı altınla yarışıyor. Pazarın en pahalı ürünü olan bamya günün her saati alıcı buluyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelip bamya alabiliyor. Amasya semt pazarında bamyanın kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, "Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay önce 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlarda bu arada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler" dedi.

"GECELERİ KUYUMCU AÇIK DEĞİLDİR. AMA BAMYACI AÇIKTIR"

Peşin paraya satılan bamyanın altın gibi hemen paraya çevrilebildiği gibi alıcının üreticinin kapısına kadar geldiğine değinen Kantarcı, "Geceleri bile satıldığı olur. Kuyumcu açık değildir. Ama bamyacı açıktır. Çiçek bamyası gram altınla yarışıyordu. Herhalde çeyrek altını yakalayacak" diye konuştu.

HASADI ÇOK ZAHMETLİ

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip özellikle Konya ve Kayseri'de önemli miktarda tüketilen bamyanın hasadı çok meşakkatli geçiyor. Bamyanın hasadının çok zahmetli olduğunu anlatan Emre Can Kantarcı da, "Bamyanın fiyatının yükselmesi ve talep görmesinin nedeni toplamasının çok zahmetli olması. Ekmesi, toplaması, dizmesi ve kurutması gibi ürünün tezgaha gelene kadarki aşamaları çok zahmetli olduğu için fiyatının daha da değerleneceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

PAZARIN EN PAHALISI ÇİÇEK BAMYA

Onlarca ürünün satıldığı Amasya semt pazarındaki en pahalı ürünlerin başında çiçek bamyanın geldiğine değinen Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise geçen yıl 5 bin 500 dekar alanda 2 bin 500 ton üretilen çiçek bamyanın ekonomiye katkısının 367 milyon TL olduğunu söyledi. Güven, bu katkının bu yıl daha da artacağının tahmin edildiğini vurguladı.

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