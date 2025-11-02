Galatasaray-Trabzonspor maçı tartışmasında kan aktı! Fizik mühendisi ağır yaralandı

Dün akşam İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi üzerindeki bir birahanede vatandaşlar maç izledikleri sırada hakeme küfür edilmesi nedeniyle çıkan tartışma, alkolün de etkisiyle kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışma sırasında Trabzonspor taraftarı olduğu öğrenilen 31 yaşındaki G.B., Galatasaray taraftarı 38 yaşındaki fizik mühendisi C.A.‘yı bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan C.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda entübe edilip tedavi altına alındı.

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Özel bir firmada gıda tedarik işinde çalıştığı öğrenilen G.B. ise, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.