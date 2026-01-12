Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Gelen SMS'le şaşkına döndü! 150 metrekarelik eve 98 bin liralık doğal gaz faturası kestiler

Isparta'da yaşayan Hüseyin Yıldızhan, cep telefonuna gelen 98 bin 459 liralık doğal gaz faturasıyla neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyada infial yaratan olay sonrası hata kabul edilerek fatura bin 300 liraya düşürüldü.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 21:47

Isparta'da ailesiyle birlikte 150 metrekarelik bir dairede yaşayan Hüseyin Yıldızhan, bu ay Torosgaz tarafından kendisine toplam 98 bin 459 lira 47 kuruşluk doğal gaz faturası çıkarılmasıyla adeta hayatının şokunu yaşadı. Faturayı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Yıldızhan, durumu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak gündeme taşıdı. Konunun kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine Torosgaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Firma, söz konusu aboneliğe ait faturanın sayaç okuma sırasında sehven girilen hatalı endeks nedeniyle oluştuğunu belirtti. Açıklamada, hatanın saha personeli tarafından aynı gün içinde fark edildiği, bu nedenle basılı faturanın adrese bırakılmadığı ifade edildi. Ardından Yıldızhan'ın faturası Torosgaz tarafından tekrar düzenlenerek, bin 300 liraya düşürüldü.

Gelen SMS'le şaşkına döndü! 150 metrekarelik eve 98 bin liralık doğal gaz faturası kestiler

"GELEN SMS'İ GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM"

Yaşanan durumun kabul edilebilir bir olmadığını belirten Hüseyin Yıldızhan, paylaşımında bu nedeniyle "hayatının kâbusunu yaşadığını" dile getirdi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Yıldızhan, "Isparta'da evimde oturduğum sırada cep telefonuma bir SMS geldi. Mesajda doğal gaz faturamın 55 bin 211 lira olduğu yazıyordu. Şoka girdim, neye uğradığımı şaşırdım. SMS'te toplam faturanın 98 bin 459 lira olduğu, bunun 43 bin 248 lirasının devlet desteği olarak karşılandığı, geriye kalan 55 bin 211 liranın ise bana yansıtıldığı belirtiliyordu. Son yıllarda evime gelen doğal gaz faturası ortalama bin ya da 2 bin lira civarındayken böyle afaki bir rakamın çıkması beni hayretlere düşürdü. Bir sorun olduğunu düşündüm ve durumu sosyal medyada paylaştım. Paylaşım sonrası vatandaşlarımızın da benzer ısınma problemi ve yüksek faturalarla karşılaştığını gördük" şeklinde konuştu.

Gelen SMS'le şaşkına döndü! 150 metrekarelik eve 98 bin liralık doğal gaz faturası kestiler

"ORTADA CİDDİ BİR DENETİM VE LİYAKAT SORUNU VAR"

"Ben meseleyi takip etmeye devam ettim ve Torosgaz firması bu hatadan döndüğünü açıkladı" diyen Yıldızhan, "Ancak otomatik ödeme talimatım olduğu için eğer bu mesajı fark etmeseydim, 55 bin liralık fatura bankam tarafından otomatik olarak ödenecekti. Bu hatanın personelden mi kaynaklandığı yoksa firmanın bu süreci yeterince kontrol etmemesi mi olduğu belirsiz, ancak ortada ciddi bir ve liyakat sorunu olduğu görülüyor. Vatandaşın hakkını korumayan, gerekli kontrolleri yapmayan bir yaklaşım var. Evin içinde zaten tasarruf etmek için kombi derecesini düşürmüş, daha kalın giyinerek oturuyorduk. Buna rağmen böyle bir rakamın çıkması gerçekten bizi derinden etkiledi" ifadelerini kullandı.

Gelen SMS'le şaşkına döndü! 150 metrekarelik eve 98 bin liralık doğal gaz faturası kestiler

"HAKLARIMIZI ARAMAZSAK BU İŞLER UNUTULUP GİDER"

Mesajda toplam fatura tutarının 98 bin 459 lira, devlet desteğinin ise 43 bin 248 lira olduğunun belirtildiğini söyleyen Yıldızhan, "Devlet desteğinin bu kadar yüksek olması, yani faturanın neredeyse yüzde 78'inin devlet tarafından karşılanması da ayrı bir sorun. Çünkü sonuç olarak bu parayı yine biz vatandaşlar olarak hem vergilerimizle hem de faturalarımızla ödüyoruz. Uygulamanın bu yönünün de yanlış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Eğer ben bu mesajı fark etmeseydim ve otomatik bir şekilde ödenmiş olsaydı ben paramın peşine düşüp kendi paramın dilencisi olacaktım" diye konuştu.

Gelen SMS'le şaşkına döndü! 150 metrekarelik eve 98 bin liralık doğal gaz faturası kestiler

"TAKİP ETMESEM UNUTULUP GİDECEKTİ"

Faturayı daha sonra e-Devlet üzerinden kontrol ettiğinde faturanın düzeltildiğini gördüğünü belirten Yıldızhan, "Evet gördüm ancak bunun gerçekleşmesi, bizim sosyal medyada konuyu gündeme taşımamız ve itirazımız sayesinde oldu. Eğer bu meseleyi takip etmemiş, paylaşmamış olsaydım muhtemelen unutulup gidecekti. Bu nedenle vatandaşlarımızın haklarını sonuna kadar araması gerektiğini düşünüyorum. Aksi hâlde otomatik ödeme ile ödenen hatalı bir faturanın ardından herkes kendi parasının peşine düşmek zorunda kalabilir" dedi.

