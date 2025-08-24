Gelin arabasını sollamaya çalışırken gelini hastanelik etti! Zehir olan gün böyle kaydedildi

Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen olayda Sinop istikametine seyir halinde olan İbrahim Balkal idaresindeki otomobil, aynı istikamete giden Emre Mert yönetimindeki gelin arabasının sağından geçmek istedi. Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil gelin arabasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle gelin arabası refüjdeki bariyerlere çarparak, karşı şeride geçti. Kazaya neden olan araç ise yaklaşık 50 metre ileride durabildi.

YARALANAN GELİN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada gelin Selin Cingöz (25) ve aynı araçta bulunan Nisanur Özçelik (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kameralara da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.