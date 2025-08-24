Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Yakalanmasalar millete satacaklardı! Tam 15 bin ton ele geçirildi

Vatandaşın temiz ve hilesiz gıdaya ulaşımı için denetimlerini sürdüren ekipler Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir depoya baskın düzenledi. operasyonda 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
21:43
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
21:43

Çarşı pazarda ve marketlerde alışverişe çıkan vatandaşlar pek çok üründe hem ekonomi hem de kalite ararken aynı zamanda üretiminin nasıl olduğunu da araştırıyor.

Sağlıksız, hijyenden uzak ve hileli ürünlerle karşılaşmamak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini yakından takip eden vatandaşlar, konuyla ilgili yapılan denetimlerin de artırılmasını istiyor.

Yakalanmasalar millete satacaklardı! Tam 15 bin ton ele geçirildi

SAHTE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan olayda İlçe Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüpheliler Emin B. ve Metin Ş.’e ait araçlar ile Remzi Ö.’e ait depoda arama yapıldı.

Yakalanmasalar millete satacaklardı! Tam 15 bin ton ele geçirildi

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan aramalarda araçlarda bin litre, depoda ise 3 adet tank içerisinde 14 bin 365 litre olmak üzere toplam 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Yakalanmasalar millete satacaklardı! Tam 15 bin ton ele geçirildi

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "6469 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet", "marka hakkına tecavüz" ve "kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

