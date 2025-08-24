Yakalanmasalar millete satacaklardı! Tam 15 bin ton ele geçirildi

Çarşı pazarda ve marketlerde alışverişe çıkan vatandaşlar pek çok üründe hem ekonomi hem de kalite ararken aynı zamanda üretiminin nasıl olduğunu da araştırıyor.

Sağlıksız, hijyenden uzak ve hileli ürünlerle karşılaşmamak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini yakından takip eden vatandaşlar, konuyla ilgili yapılan denetimlerin de artırılmasını istiyor.

SAHTE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan olayda İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüpheliler Emin B. ve Metin Ş.’e ait araçlar ile Remzi Ö.’e ait depoda arama yapıldı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan aramalarda araçlarda bin litre, depoda ise 3 adet tank içerisinde 14 bin 365 litre olmak üzere toplam 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "6469 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet", "marka hakkına tecavüz" ve "kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.