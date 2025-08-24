Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel ataması mı yapacak? Açıklama var

Kamuda çalışmak için KPSS hazırlığında olan ve güncel bir KPSS puanına sahip olan kişiler atama haberlerini yakından takip ediyor. En son, atama haberleri yapan bir sosyal medya hesabı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personel ataması yapacağı iddia edildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ATAMA İDDİASI HIZLA YAYILDI

Sosyal medya üzerinden hızla yayılan ve kamu çalışanı olmak için hazırda bekleyen pek çok kişiyi heyecanlandıran haberde bakanlığın 10 bin personel atayacağı öne sürüldü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Söz konusu iddianın pek çok yerde yayılması ve "kesin bilgi" algısı oluşturması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

"DUYURULAR YALNIZCA RESMİ KANALLAR ÜZERİNDEN..."

Benzer bir durumla karşılaşılmaması için bir de uyarıya yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır."

https://x.com/tcailesosyal/status/1959624404423369170