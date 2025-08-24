Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel ataması mı yapacak? Açıklama var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 10 bin personel atayacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. İddiaların sosyal medya üzerinden hızla yayılması sonrası bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel ataması mı yapacak? Açıklama var
Selahattin Demirel
24.08.2025
24.08.2025
Kamuda çalışmak için hazırlığında olan ve güncel bir KPSS puanına sahip olan kişiler haberlerini yakından takip ediyor. En son, atama haberleri yapan bir hesabı üzerinden 'nın personel ataması yapacağı iddia edildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ATAMA İDDİASI HIZLA YAYILDI

Sosyal medya üzerinden hızla yayılan ve kamu çalışanı olmak için hazırda bekleyen pek çok kişiyi heyecanlandıran haberde bakanlığın 10 bin personel atayacağı öne sürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel ataması mı yapacak? Açıklama var

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Söz konusu iddianın pek çok yerde yayılması ve "kesin bilgi" algısı oluşturması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel ataması mı yapacak? Açıklama var

"DUYURULAR YALNIZCA RESMİ KANALLAR ÜZERİNDEN..."

Benzer bir durumla karşılaşılmaması için bir de uyarıya yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır."

https://x.com/tcailesosyal/status/1959624404423369170

