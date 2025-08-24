Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı: Paranız çöp olabilir

Altın yatırımı yapacak vatandaşlara kritik uyarı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Piyasalarda sahte altın endişesine dikkat çeken Memiş, dolandırıcıların akılalmaz yöntemlerini bir bir anlattı. Memiş, "Gerçek diye gönderiyorlar. Sahte çıkıyor." diyerek vatandaşları böyle uyardı.

ALTIN ALIRKEN DİKKAT: DOLANDIRICILAR İŞ BAŞINDA

Düğün sezonuyla beraber dolandırıcıların sahte altınları piyasaya sürdüğüne dikkat çeken İslam Memiş, "Düğün sezonunda altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanınca, dolandırıcılar ve kalpazanlar yine devreye girdi. Bunu genelde internet üzerinden satışa koyuyorlar. Kalpazanlar modern teknolojiyi kullanıyorlar. Vatandaşlar dolandırıldığını kuyumcuya altını bozdurmaya geldiklerinde anlıyorlar. Gerçek diye gönderiyorlar. Sahte çıkıyor." uyarısında bulundu.

'DIŞI ALTIN AMA...'

Memiş, "Sahte ziynet eşyalarında birebir aynı görünüm oluyor. Anlaşılmasın diye bilindik bir atölyenin patentini vuruyorlar. Ben bunu 14 ayar diye satın aldığımda mihenk taşına sürtüyorum. Dışı altın olduğu için mihenk taşının bunu silmemesi lazım normalde. Ancak içini kesip mihenk taşına sürttüğünüz zaman dışının altın kaplama, içinin altın olmadığını gösteriyor." diyerek vatandaşları uyardı.

"FİZİKİ ALTIN TERCİH EDİN"

Altın alacakların bilindik markaları tercih etmesi gerektiğini dile getiren İslam Memiş, "Vatandaşlarımızın kuyumcuları mümkün olduğunca fiziki tercih etmesi lazım. Mecburiyet karşısında internetten alışveriş yapması gerekiyorsa Türkiye'nin bilindik markaları ve rafinerileri, kurumsal mağazaları var. Bunları tercih ederlerse daha iyi olur." tavsiyesinde bulundu.