Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram, çeyrek ve 24 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Gram altında gözlenen sınırlı yükseliş, küçük yatırımcıların ilgisini çekerken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları da piyasalarda yakından takip ediliyor. 24 Ağustos 2025 Pazar günü güncel altın fiyatları merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 07:18
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 07:18

, güvenli liman özelliğini korumayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda enflasyon baskıları ve jeopolitik gelişmeler, değerli metale olan talebi canlı tutuyor. Türkiye’de ise gram altının yatay seyri yatırımcıların ilgisini artırırken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında haftanın son gününde durağan ama zaman zaman dalgalı bir tablo dikkat çekiyor.

Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram, çeyrek ve 24 Ağustos altın fiyatları

24 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Yatırımcılar, faiz politikalarının ve küresel ekonomik gelişmelerin altının yönünü nasıl belirleyeceğini yakından izliyor. Peki 24 Ağustos Pazar sabahı itibarıyla , , ve fiyatları ne kadar oldu? İşte günün rakamları…

Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram, çeyrek ve 24 Ağustos altın fiyatları

24 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.443,42 TL

Satış: 4.443,92 TL

Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram, çeyrek ve 24 Ağustos altın fiyatları

24 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.251,00 TL

Satış: 7.322,00 TL

Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram, çeyrek ve 24 Ağustos altın fiyatları

24 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.503,00 TL

Satış: 14.644,00 TL

Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram, çeyrek ve 24 Ağustos altın fiyatları

24 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 28.917,00 TL

Satış: 29.154,00 TL

Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram, çeyrek ve 24 Ağustos altın fiyatları

24 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.371,96 dolar

Satış: 3.372,33r dolar

Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram, çeyrek ve 24 Ağustos altın fiyatları
ETİKETLER
#altın
#altın fiyatları
#altın fiyatları
#gram altın
#gram altın
#çeyrek altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#yarım altın
#yatırım
#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.