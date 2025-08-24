Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram, çeyrek ve 24 Ağustos altın fiyatları

Altın, güvenli liman özelliğini korumayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda enflasyon baskıları ve jeopolitik gelişmeler, değerli metale olan talebi canlı tutuyor. Türkiye’de ise gram altının yatay seyri yatırımcıların ilgisini artırırken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında haftanın son gününde durağan ama zaman zaman dalgalı bir tablo dikkat çekiyor.
Yatırımcılar, faiz politikalarının ve küresel ekonomik gelişmelerin altının yönünü nasıl belirleyeceğini yakından izliyor. Peki 24 Ağustos Pazar sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte günün rakamları…
Alış: 4.443,42 TL
Satış: 4.443,92 TL
Alış: 7.251,00 TL
Satış: 7.322,00 TL
Alış: 14.503,00 TL
Satış: 14.644,00 TL
Alış: 28.917,00 TL
Satış: 29.154,00 TL
Alış: 3.371,96 dolar
Satış: 3.372,33r dolar