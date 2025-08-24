Altın fiyatları bugün ne durumda? İşte gram, çeyrek ve 24 Ağustos altın fiyatları

Altın, güvenli liman özelliğini korumayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda enflasyon baskıları ve jeopolitik gelişmeler, değerli metale olan talebi canlı tutuyor. Türkiye’de ise gram altının yatay seyri yatırımcıların ilgisini artırırken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında haftanın son gününde durağan ama zaman zaman dalgalı bir tablo dikkat çekiyor.

24 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Yatırımcılar, faiz politikalarının ve küresel ekonomik gelişmelerin altının yönünü nasıl belirleyeceğini yakından izliyor. Peki 24 Ağustos Pazar sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte günün rakamları…

24 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.443,42 TL

Satış: 4.443,92 TL

24 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.251,00 TL

Satış: 7.322,00 TL

24 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.503,00 TL

Satış: 14.644,00 TL

24 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 28.917,00 TL

Satış: 29.154,00 TL

24 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.371,96 dolar

Satış: 3.372,33r dolar