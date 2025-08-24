Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Milyonları ilgilendiriyor! Öğretmen, akademisyen, din görevlisi, sağlıkçı: Bakanlık yeni hakları duyurdu

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri'nde kamu çalışanlarının elde ettiği kazanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren görüşmelerde öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarılırken memurların ek ödemelerinde de artış yapıldı. İşte kalem kalem kazanılan hak ve iyileştirmeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milyonları ilgilendiriyor! Öğretmen, akademisyen, din görevlisi, sağlıkçı: Bakanlık yeni hakları duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 20:14

Çalışma ve Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri'nde, 11 hizmet kolundaki kazanımlar hakkında paylaşımda bulundu.

Buna göre, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda, kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memurlardan, Ticaret Bakanlığında görev yapanlara da seyahat kartı verilmesi sağlandı, 112 acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi 556 lira artırıldı.

Bu hizmet kolunda çalışanlara, bulundukları şehirlere göre 15, 10 ve 5 puan artırımlı ödenen adalet hizmetleri tazminatının, sözleşmeli personele de verilmesi sağlandı.

Milyonları ilgilendiriyor! Öğretmen, akademisyen, din görevlisi, sağlıkçı: Bakanlık yeni hakları duyurdu

AKADEMİK PERSONELİN ÖDENEĞİNDE 1853 TL'LİK ARTIŞ

, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de 1853 lira artırıldı. Okul öncesi öğretmenlerine öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.

Kurs merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele de fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı, okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapanların ek ders ücretlerinin sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 20 artırımlı ödenmesi kararı alındı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu'nda, sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 oranında artırılırken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarından zorunlu eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirilenlerin döner sermaye ödemelerinde 30 güne kadar çalışılmış sayılması sağlandı.

Milyonları ilgilendiriyor! Öğretmen, akademisyen, din görevlisi, sağlıkçı: Bakanlık yeni hakları duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan personelin dini bayramların yanında resmi bayramlarda da nöbet ücreti alabilmesi kararı alındı.

Ayrıca, memurlar için hamilelik ve doğum sebebiyle nöbet için tanınan muafiyetin sözleşmeli personele de tanınması sağlandı.

ÖZEL HİZMET TEMİNATLARINDA 889 TL ARTIŞ

Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu'nda, sosyal denge sözleşmesi imzalanabilmesi için öngörülen süre 9 aya çıkarıldı.

Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı. Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde görev yapan personele toplu taşıma kartı verilmesi zorunlu hale getirildi, birden fazla toplu taşıma aracı kullananlara aktarma hakkı tanındı. Ayrıca itfaiye ve zabıta personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamı genişletildi.

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kolunda, Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndaki (PTT) başdağıtıcılarla şoförler hariç görevini aynı zamanda araç kullanarak yerine getirenlerin ilave ücretleri 117 lira, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personelinin zam puanları 20 puan artırıldı. PTT'deki sözleşmeli personele verilen başarı ilave ödemesi kapsamındaki il sayısı da yükseltildi.

Milyonları ilgilendiriyor! Öğretmen, akademisyen, din görevlisi, sağlıkçı: Bakanlık yeni hakları duyurdu

Kültür ve Sanat Hizmetleri Kolu'nda, sahne uygulatıcısı/uzman memur olarak görev yapan sözleşmeli personele ödenen ilave ücret 234 lira artırıldı. Kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde görev yapan personel için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Kazılarda görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluklardaki şeflere 293 lira üzerinden ilave ücret ödenmesi sağlandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLER DE YARARLANACAK

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Kolu'nda, AFAD Başkanlığınca kurulan geçici barınma merkezleriyle afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde ayda 50 saate kadar ödenen fazla çalışma ücreti 60 saate çıkarıldı.

AFAD taşra teşkilatında arama kurtarma teknisyenine 900 puan üzerinden ödenen iş riski zammı 1200 puana yani 445 liraya çıkarılarak, kapsama arama kurtarma teknikerleri ile bu unvanlardaki sözleşmeli personel de dahil edildi. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü personeli için yılda en fazla 300 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 350 saate yükseltildi.

Ulaştırma Hizmetleri Kolunda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamına TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personeli de dahil edildi. Bu hizmet kolundaki kurumların şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımı alışveriş çeki olarak verilmesi sağlandı.

16 BİN 383 TL'YE KADAR KORUYUCU GİYİM YARDIMI

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolu'nda, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden yangın sahalarında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere aylık 2 bin 926 geçmemek üzere gün başına 293 lira üzerinden ilave ödeme yapılması sağlandı.

Orman Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatı personelinden yangın nöbeti tutanlara verilen ücretten faydalanma süresi 1 ay artırıldı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinden mahsul alım dönemlerinde çalışanlar için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Milyonları ilgilendiriyor! Öğretmen, akademisyen, din görevlisi, sağlıkçı: Bakanlık yeni hakları duyurdu

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Kolu'nda, kurumların fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımının alışveriş çeki olarak verilmesi kararı alındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) projelerinde görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı. DSİ personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamı artırıldı ve faydalanılabilecek yıllık 125 saat sınırı 150 saate çıkarıldı.

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu'nda, Ramazan ayında fiilen çalışan din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı Kur'an kurslarında kendilerine nöbet görevi verilen Kur'an kursu öğreticilerine haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi sağlandı. Baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların ek ödemesi 556 lira artırıldı. ​​​​​​​

https://x.com/csgbakanligi/status/1959556484519330266

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel ataması mı yapacak? Açıklama var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bankalardan akaryakıt promosyonu! 10 litreye kadar benzin, LPG ve motorin bedava
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye faizsiz konut kredisi detayları belli oldu! Kimler faydalanabilecek?
ETİKETLER
#Eğitim
#sosyal güvenlik
#hazine ve maliye bakanlığı
#tip
#kamu görevlisi
#Kamuoyu
#İstanbul Barometresi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.