Milyonları ilgilendiriyor! Öğretmen, akademisyen, din görevlisi, sağlıkçı: Bakanlık yeni hakları duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri'nde, 11 hizmet kolundaki kazanımlar hakkında paylaşımda bulundu.

Buna göre, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda, kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memurlardan, Ticaret Bakanlığında görev yapanlara da seyahat kartı verilmesi sağlandı, 112 acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi 556 lira artırıldı.

Bu hizmet kolunda çalışanlara, bulundukları şehirlere göre 15, 10 ve 5 puan artırımlı ödenen adalet hizmetleri tazminatının, sözleşmeli personele de verilmesi sağlandı.

AKADEMİK PERSONELİN ÖDENEĞİNDE 1853 TL'LİK ARTIŞ

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de 1853 lira artırıldı. Okul öncesi öğretmenlerine öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.

Kurs merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele de fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı, okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapanların ek ders ücretlerinin sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 20 artırımlı ödenmesi kararı alındı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu'nda, sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 oranında artırılırken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarından zorunlu eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirilenlerin döner sermaye ödemelerinde 30 güne kadar çalışılmış sayılması sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan personelin dini bayramların yanında resmi bayramlarda da nöbet ücreti alabilmesi kararı alındı.

Ayrıca, memurlar için hamilelik ve doğum sebebiyle nöbet için tanınan muafiyetin sözleşmeli personele de tanınması sağlandı.

ÖZEL HİZMET TEMİNATLARINDA 889 TL ARTIŞ

Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu'nda, sosyal denge sözleşmesi imzalanabilmesi için öngörülen süre 9 aya çıkarıldı.

Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı. Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde görev yapan personele toplu taşıma kartı verilmesi zorunlu hale getirildi, birden fazla toplu taşıma aracı kullananlara aktarma hakkı tanındı. Ayrıca itfaiye ve zabıta personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamı genişletildi.

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kolunda, Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndaki (PTT) başdağıtıcılarla şoförler hariç görevini aynı zamanda araç kullanarak yerine getirenlerin ilave ücretleri 117 lira, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personelinin zam puanları 20 puan artırıldı. PTT'deki sözleşmeli personele verilen başarı ilave ödemesi kapsamındaki il sayısı da yükseltildi.

Kültür ve Sanat Hizmetleri Kolu'nda, sahne uygulatıcısı/uzman memur olarak görev yapan sözleşmeli personele ödenen ilave ücret 234 lira artırıldı. Kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde görev yapan personel için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Kazılarda görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluklardaki şeflere 293 lira üzerinden ilave ücret ödenmesi sağlandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLER DE YARARLANACAK

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Kolu'nda, AFAD Başkanlığınca kurulan geçici barınma merkezleriyle afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde ayda 50 saate kadar ödenen fazla çalışma ücreti 60 saate çıkarıldı.

AFAD taşra teşkilatında arama kurtarma teknisyenine 900 puan üzerinden ödenen iş riski zammı 1200 puana yani 445 liraya çıkarılarak, kapsama arama kurtarma teknikerleri ile bu unvanlardaki sözleşmeli personel de dahil edildi. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü personeli için yılda en fazla 300 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 350 saate yükseltildi.

Ulaştırma Hizmetleri Kolunda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamına TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personeli de dahil edildi. Bu hizmet kolundaki kurumların şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımı alışveriş çeki olarak verilmesi sağlandı.

16 BİN 383 TL'YE KADAR KORUYUCU GİYİM YARDIMI

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolu'nda, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden yangın sahalarında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere aylık 2 bin 926 geçmemek üzere gün başına 293 lira üzerinden ilave ödeme yapılması sağlandı.

Orman Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatı personelinden yangın nöbeti tutanlara verilen ücretten faydalanma süresi 1 ay artırıldı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinden mahsul alım dönemlerinde çalışanlar için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Kolu'nda, kurumların fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımının alışveriş çeki olarak verilmesi kararı alındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) projelerinde görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı. DSİ personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamı artırıldı ve faydalanılabilecek yıllık 125 saat sınırı 150 saate çıkarıldı.

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu'nda, Ramazan ayında fiilen çalışan din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı Kur'an kurslarında kendilerine nöbet görevi verilen Kur'an kursu öğreticilerine haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi sağlandı. Baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların ek ödemesi 556 lira artırıldı. ​​​​​​​

