Bankalardan akaryakıt promosyonu! 10 litreye kadar benzin, LPG ve motorin bedava

Bankalarla akaryakıt istasyonları arasında yapılan kampanyalar sürücülere indirim ve puan kazandırıyor. Kredi kartlarıyla yapılan akaryakıt alışverişlerinde 500 liraya, yani yaklaşık 10 litre yakıta varan avantaj sağlanabiliyor.

24.08.2025
NTV
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 12:29

Milyonlarca araç sahibi ve kredi kartı kullanıcısı bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Belirli şartları yerine getiren müşteriler, akaryakıt harcamalarından puan ya da doğrudan indirim elde edebiliyor.

Bankalardan akaryakıt promosyonu! 10 litreye kadar benzin, LPG ve motorin bedava
10 LİTREYE YAKIN YAKIT ÜCRETSİZ

NTV'nin haberine göre, kampanyalar kapsamında 500 liraya kadar indirim kazanmak mümkün. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık 10 litre akaryakıta denk geliyor. Peki hangi banka ne kadar akaryakıt indirimi sağlıyor. İşte tüm promosyon kampanyaları:

Bankalardan akaryakıt promosyonu! 10 litreye kadar benzin, LPG ve motorin bedava

HANGİ KARTLAR AVANTAJ SUNUYOR?

Axess: Petrol Ofisi istasyonlarında 4 kez 900 liralık akaryakıt alımına 300 lira indirim veya puan.

Denizbank Bonus: Anlaşmalı istasyonlarda 5 kez 1500 liralık harcamaya 500 lira indirim veya puan.

Maximum: Opet ya da Sunpet istasyonlarında 4 kez 1000 liralık alımda 250 lira indirim.

Paraf: Total ve Moil istasyonlarında 4 kez 1000 liralık harcamaya 300 lira indirim.

TEB Bonus: Anlaşmalı istasyonlarda 2000 liralık akaryakıt alımına 250 lira indirim.

Troy: 1500 liralık akaryakıt alımına 100 lira indirim.

Vakıfbank World: Anlaşmalı istasyonlarda 4 kez 1000 liralık harcamaya 225 lira indirim.

Yapı Kredi World: Shell istasyonlarında 4 kez 1000 liralık akaryakıt alımına 300 lira indirim.

Ziraat Bankası Bankkart: Aytemiz istasyonlarında 4 kez 900 liralık alıma 300 lira, ayrıca anlaşmalı istasyonlarda 1500 liralık harcamaya 100 lira indirim veya puan.

