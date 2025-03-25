Genç kız sokak ortasında kaçırılmıştı! Ekipler peşlerinde

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dün S.T. isimli genç kız, kendisini isteyen kişi ile yengesi ve ağabeyi tarafından sokak ortasında kaçırılmıştı. Olayın ardından yenge gözaltına alınırken firar olan ağabey ve genç ile kaçırılan kızın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dün yaşanan olayda; V.A. isimli şahıs, S.T.’yi ailesine istetti. Ancak S.T.’nin ailesi bu evliliğe onay vermedi. Bunun üzerine V.A., ağabeyi ve yengesiyle birlikte S.T.’yi kaçırma planı yaptı.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

S.T. caddede yürürken V.A.’nın yengesi onu durdurdu. Yenge, S.T. ile sohbet ederek oyalarken V.A. hafif ticari aracıyla bölgeye yaklaştı. Bu sırada arkada bekleyen ağabey, S.T.’yi zorla kucaklayarak araca bindirdi. Kaçırma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

YENGE GÖZALTINDA

Durumu öğrenen S.T.’nin ailesi, hemen Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, V.A.’nın yengesi S.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

EKİPLER GENÇ KIZI ARIYOR

Görüntülerin kısa sürede gündem olduğu olayla ilgili firar olan ağabey ve genç ile kaçırılan kızın bulunması için çalışmalar bugün de devam ediyor. Ekipler, bölgedeki bütün güvenlik kameralarını inceliyor.