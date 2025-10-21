Genç kızı öldüresiye dövüp kıyafetlerini sokağa saçtılar!

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2031 Sokak'ta 27 yaşındaki S.K. isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşları olduğu öğrenilen 2 erkeğin saldırısına uğradı. Sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövülen S.K., yaralandı. Darp neticesi yaralanan genç kız yerde kıvranırken saldırganlar, genç kızın yanındaki poşette bulunan kıyafetlerini de sokağa saçtı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Durum üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince S.K.’ya müdahale edildi. Darp neticesi yaralanan S.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alınan sağlık raporunun ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinden kaçan her iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.