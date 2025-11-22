Genç kızın cenazesinde acı detay! Maganda kurşununa kurban gitmişti, gözyaşlarıyla uğurlandı

Lüleburgaz’ın Gündoğu Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından seyir halindeki araçtan sıkılan kurşun, yaya olan Rümeysa Sanpur’a saplandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Rümeysa Sanpur’un, Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur’un kızı olduğu öğrenilirken, olayın ardından emniyet güçleri şüphelileri gözaltına aldı. Kentte büyük üzüntüye neden olan acı olayın ardından cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Genç kızın tabutuna, ailesi tarafından duvağı konuldu.

“ÖNCE ALLAH’A SONRA DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ”

Cenaze namazında konuşan Biz Bize Yeteriz Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Halaç, "Kızımız magandaların kurşununa maruz kalıyor. Kızımız olay sonucu yaşamdan koparılıyor. Biz bu olaylar yaşanmasın istiyoruz. Bu acılar yaşanmasını istemiyoruz. Artık bunlar yaşanmasın istiyoruz. Önce Allah'a, ondan sonra da devletimize güveniyoruz. Suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz" dedi. Rümeysa Sanpur’un cenazesi, ikindi namazını müteakip Sokollu Mehmet Paşa Camii’nden kaldırılarak toprağa verildi.