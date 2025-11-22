Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Genç kızın cenazesinde acı detay! Maganda kurşununa kurban gitmişti, gözyaşlarıyla uğurlandı

Kırıkkale’de arabadan açılan ateşle yaralanan 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatının baharında maganda kurşunuyla can veren genç kız, tabutuna ailesi tarafından konulan duvakla son yolculuğuna uğurlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Genç kızın cenazesinde acı detay! Maganda kurşununa kurban gitmişti, gözyaşlarıyla uğurlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 17:03

’ın Gündoğu Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından seyir halindeki araçtan sıkılan kurşun, yaya olan Rümeysa Sanpur’a saplandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesinde acı detay! Maganda kurşununa kurban gitmişti, gözyaşlarıyla uğurlandı

CENAZEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Rümeysa Sanpur’un, Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur’un kızı olduğu öğrenilirken, olayın ardından emniyet güçleri şüphelileri gözaltına aldı. Kentte büyük üzüntüye neden olan acı olayın ardından töreninde duygusal anlar yaşandı. Genç kızın tabutuna, ailesi tarafından duvağı konuldu.

Genç kızın cenazesinde acı detay! Maganda kurşununa kurban gitmişti, gözyaşlarıyla uğurlandı

“ÖNCE ALLAH’A SONRA DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ”

Cenaze namazında konuşan Biz Bize Yeteriz Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Halaç, "Kızımız magandaların kurşununa maruz kalıyor. Kızımız olay sonucu yaşamdan koparılıyor. Biz bu olaylar yaşanmasın istiyoruz. Bu acılar yaşanmasını istemiyoruz. Artık bunlar yaşanmasın istiyoruz. Önce Allah'a, ondan sonra da devletimize güveniyoruz. Suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz" dedi. Rümeysa Sanpur’un cenazesi, ikindi namazını müteakip Sokollu Mehmet Paşa Camii’nden kaldırılarak toprağa verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Biri dini diğeri resmi nikahlı... Eşler anlaşamadı, iş adamının cenazesi morgda kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şehit cenazesinde sıra gerginliği: Turhan Çömez AK Partili vekil ile tartıştı
ETİKETLER
#cinayet
#cenaze
#kadın cinayeti
#kurşunlanma
#lüleburgaz
#Üzüntü
#Biz Bize Yeteriz Derneği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.