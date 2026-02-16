Gençlere müjdeli haberi verdi: Ücretsiz internet hizmeti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi ile Karşıyaka Dijital Kütüphanesi’nde öğrencilere bilgisayar ve internet erişimi sağlanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında, gençlerin eğitim süreçlerine katkı sunmak amacıyla üç ayrı merkezde ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı.

İnternet ve bilgisayar erişiminin ücretsiz olarak sağlanmasının kendileri için büyük avantaj olduğunu belirten gençler, hem araştırmalarını rahatlıkla yapabildiklerini hem de dijital kaynaklardan etkin şekilde faydalandıklarını söyledi.