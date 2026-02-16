Menü Kapat
Yaşam
Kuzenine IBAN verdi, hapse girdi! 15 ayrı suç dosyası: Sakın bu hataya düşmeyin

Adana'da kuzenine 2023 yılında IBAN numarasını veren 22 yaşındaki Arzu Aydın'ın başına gelmeyen kalmadı. Hakkında 15 ayrı suç dosyası bulunan Aydın, 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası alıp cezaevine girdi. Genç kızın engelli annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 11:10

Adana'da yaşayan ve geçimini terzilik yaparak sağlayan 22 yaşındaki Arzu Aydın'ın başı 2023 yaşında kuzenine verdiği IBAN yüzünden karardı. 3 yıl boyunca hakkında 15 ayrı suç dosyası açılan genci kız, davalar sonucu 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aydın cezaevine girerken, kas erimesi hastalığı nedeniyle yüzde 50 fiziksel engelli annesi Türkan Budak gözyaşlarına boğuldu.

KUZENİNE IBAN VERDİ, HAYATI ALTÜST OLDU

Eşinden bir süre önce ayrılan anne Budak, kızının iyi niyetinin kurbanı olduğunu öne sürerek, "Benim kızım 2023 yılında kuzenine güvenip IBAN'ını verdi. Kızımın adına o IBAN nedeniyle tam 15 dava açıldı. Bir davadan 3 yıl 2 ay ceza aldı. Evden alıp götürdüler. 1 ay Tarsus Kapalı Cezaevi'nde kaldı. Şu an Karataş Kadın Cezaevi'nde yatıyor. Çok zor süreçlerden geçiyorum. Küçük kızım lupus, ben ise kas hastasıyım. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.

"KIZIM KURTULSUN"

Kızının istinafta da 2 yıl 2 ay cezası olduğunu ifade eden anne Budak, "İnşallah öyle bir şey gelmez. O da olursa artık ben kaldıramam. Bu gençlere yazık olmasın. Kızımın adına dolandırıcılık yapılmış. Büyük mağduriyetler yok. Zararı olanlar yüksek miktar istemelerine rağmen yolladım. Borç içine girdim ama yeter ki kızım kurtulsun" diye konuştu.

"İNSANIN EVLADINA EL UZATAMAMASI EN ZOR ŞEY"

Yürüme zorluğu çektiğini söyleyen anne Budak, "Benim elim ayağım oydu. Yemeğimi dahi kızım hazırlardı. Genç kız boynu bükük kalmasın diye her hafta görüşe gidiyorum. Cezaevinde onu görünce çok kötü hissediyorum. Onu ardımda, o kapının arkasında bırakıp gelmek çok zor oluyor. İnsanın evladına el uzatamaması en zor şey. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Kızım 19 yaşında bir cahillik yaptı. Onun bu cahilliği hepimize mal oldu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

