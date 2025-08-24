Menü Kapat
26°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gençleri "çime basmayın" diye uyardı! Sonrası korkunç

Şırnak’ın Cizre İlçesinde bulunan bir parkta görevli olan Heybet B. çimlere bastıkları için gençlere uyarıda bulundu. Yaşanan tartışmada görevli 5 yerinden bıçaklandı.

Gençleri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 09:27

’de Kale Mahallesi'nde bulunan Surdibi Aile Parkı'nın bakım, onarım ve temizliğinden sorumlu olan Heybet B., iddialara göre yapılan çimlere basılmaması için uyarılan bir gurup genç ile sözlü yaşadı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu guruptakilerden biri Heybet B.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna 5 bıçak darbesi alan Heybet B. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.


DURUMU KRİTİK

Çevredeki vatandaşların 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Heybet B.'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#tartışma
#park
#kavga
#suikast
#bıçak saldırısı
#sulama
#cizre
#kalabalık
#Heybet B.
#Yaşam
