Giresun'da abi kardeş çığ altında kaldı: 1 kişi can verdi

Giresun'da koyun güden abi kardeş çığ altında kaldı. Abi, çığ altından kendi imkanıyla çıkarken başlatılan arama çalışmasında kardeşinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Giresun'da abi kardeş çığ altında kaldı: 1 kişi can verdi
20.01.2026
20.01.2026
20.01.2026 04:28

Güce ilçesine bağlı Yukarı Boynuyoğun köyünde akşam saatlerinde yaşanan olayda köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hacı Yiğit ile abisi Aydın Yiğit, koyunlarla birlikte arazide ilerledikleri sırada çığın altında kaldı. Aydın Yiğit, kendi imkânlarıyla çığın altından çıkmayı başararak durumu yetkililere bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çeken ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda Hacı Yiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Giresun'da abi kardeş çığ altında kaldı: 1 kişi can verdi

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Güce Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yukarıboynuyoğun köyünde meydana gelen çığ hadisesi sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Devletimizin tüm birimleri sahada görev başında olup vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tedbirler titizlikle alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Hacı Yiğit’in cenazesi, Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Yaşam
