Şırnak'ta korku dolu anlar! Ulaşım yoluna çığ düştü, karayolu 2 saat ulaşıma kapandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında karayoluna çığ düştü.
Çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.
2 saatlik çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açılırken, karla mücadele timleri gece gündüz karlı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.