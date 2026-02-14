Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Göz muayenesi için doktora gitti: Bypass ameliyatı olup çıktı

Görmede yaşadığı problemler nedeniyle göz doktoruna giden Şafak Ender Alptekin, göz damarlarındaki kanama sonrası kardiyolojiye yönlendirildi. Yapılan muayenede kalbe giden üç ana damarda yüzde 95'in üzerinde darlık saptanan Alptekin, minimal invaziv bypass ameliyatıyla tedavi edildi.

Uzun zamandır hastası olan 48 yaşındaki Şafak Ender Alptekin, görme problemi nedeniyle göz doktoruna başvurdu ve şikâyetin diyabete bağlı damar hastalığından kaynaklandığı tespit edildi. Daha önce dikkate almadığı yürürken hissettiği bacak ağrısının da diyabete bağlı damar hasarıyla ilişkili olabileceğinin belirtilmesi üzerine yapılan incelemelerde Alptekin’in bacak damarlarında ciddi darlıklar tespit edildi. Kalp damarlarının da taranmasıyla stentle tedavi edilemeyecek derecede kritik darlıklar saptanan hasta, minimal invaziv bypass için kalp ve damar cerrahisine yönlendirildi.

Göz muayenesi için doktora gitti: Bypass ameliyatı olup çıktı

0:00 240

Yapılan tetkiklerde bacak damarlarında ve kalbe giden üç ana damarda yüzde 95'in üzerinde darlık belirlenen hasta, Biruni Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram tarafından tedavi edildi.

“VÜCUTTA EN UFAK BİR DEĞİŞİKLİKTE DOKTORA GİTMENİN ÖNEMLİ”

Hastalığının teşhis sürecini anlatan Alptekin “Hastaneye gelmeden önce ayak baldırlarımda bir ağrı başladı ama bunu başta çok önemsemedim. Göz doktoruna muayeneye gittiğimde göz damarlarımda hafif kanama olduğunu söylediler. Her gün yürüdüğüm bir güzergâh vardı, o yolda ayağım ağrımaya başladı. Göz doktorunun damar kanaması nedeniyle şeker ve tansiyonumu kontrol altına almam gerektiğini söylemesi süreci başlatan önemli bir etken oldu. Bacak ağrısı ve çabuk yorulma zaman içinde arttı. Yürüyebildiğim mesafe giderek kısaldı. Bu nedenle vücutta en ufak bir değişiklikte doktora gitmenin önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Göz muayenesi için doktora gitti: Bypass ameliyatı olup çıktı

“AMELİYAT FİKRİNE SICAK BAKMADIM”

Ameliyat sürecinde yaşadıklarını aktaran Alptekin, "İlk başta bypass ameliyatı önerildiğinde ameliyat fikrine sıcak bakmadım. Daha sonra durumun ciddiyetini anlayınca tekrar görüştük. Doktorum ameliyatın detaylarını anlaşılır şekilde anlattı. Kısa sürede ameliyat kararı aldık" dedi.
Alptekin, "Ameliyat sonrası iyileşme sürecimde ciddi bir endişe yaşamadım. Daha sonra günlük ihtiyaçlarımı kısa sürede kendim karşılamaya başladım. Genel olarak bypass ameliyatından korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kapalı yöntemle yapılan ameliyatın beklediğim kadar zor bir süreç olmadığını gördüm. Ameliyat kararını geciktirmemek önemli" ifadelerini kullandı.

“KALP DAMARI TIKANIKLIKLARI BAZEN MİDE ŞİKÂYETİ GİBİ ALGILANABİLİR”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram ise hastanın uzun yıllardır diyabet hastası olduğunu ve giderek kısalan mesafelerde bacak ağrısı şikâyetiyle başvurduğunu belirterek "Tetkiklerde bacak damarlarında ciddi darlık saptadık. Hikâyesini derinleştirdiğimizde eforla karın ağrısı yaşadığını ve bunu mide problemi sandığını öğrendik. Kalp damarı tıkanıklıkları bazen hastalar tarafından mide şikâyeti gibi algılanabilir. Bu nedenle hem bacak hem kalp damarlarını birlikte görüntüledik ve kalbin dört damarında da önemli darlıklar tespit ettik" dedi.

“KALP HASTALIKLARI MASKELENEBİLİR”

Genç ve diyabetik hastalarda bypass ameliyatının daha uzun ömürlü bir çözüm sunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bayram, kapalı yöntemle bypass ameliyatı uyguladıklarını ve hastayı taburcu ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Bayram, bacak damarında yaklaşık yüzde 80 darlık bulunduğunu, bu tür hastalarda yürüyüş mesafesinin giderek kısaldığını ve bu nedenle göğüs ağrısını tetikleyecek kadar yürüyemediklerinden kalp hastalıklarının maskelenebileceğini ifade etti.

“YÜRÜYÜNCE ÇIKAN BACAK AĞRISI BELİRTİ OLABİLİR”

Doç. Dr. Bayram, yürümekle ortaya çıkıp dinlenince geçen bacak ağrılarında damar tıkanıklığının akla gelmesi gerektiğini belirtti. Sigara, hipertansiyon, kolesterol bozukluğu ve aile öyküsü gibi risk faktörleri olan kişilerin mutlaka kalp damar cerrahisi uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.
Damar tıkanıklıklarının vücudun farklı bölgelerinde birlikte görülebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Bayram, risk faktörleri bulunan ve bacak damarlarında problem saptanan hastalarda, şikâyet olmasa bile kalp ve şah damarları gibi kritik bölgelerin de taranmasının ve uygun tedavi planının yapılmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

