Gülerek üfledi, ağlayarak gitti: Alkollü sürücünün ehliyeti iptal edildi

Kayseri'de alkollü araç kullanırken çevirmeye takılan sürücü, gülerek üflediği alkol testinden ağlayarak ayrıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Ekipler tarafından yapılan denetimde Ş.K. yönetimindeki 38 AIY 463 plakalı otomobil durduruldu.

ALKOL SINIRINI AŞTI, EHLİYETİNİ YAKTI

Yapılan alkol kontrolünde aday sürücü Ş.K. 0.29 promil alkollü çıktı. Ş.K.'nın ehliyeti aday sürücüler için yasal sınır olan 0.20 promilden fazla olması nedeniyle daimi iptal edildi.