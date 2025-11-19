Menü Kapat
19°
Yaşam
Editor
Onur Kaya
 | Onur Kaya

Gülerek üfledi, ağlayarak gitti: Alkollü sürücünün ehliyeti iptal edildi

Kayseri'de polis ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir otomobil sürücüsü 0,29 promil alkollü çıktı. Aday sürücüler için yasal sınır olan 0,20 promili aşan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

'de alkollü araç kullanırken çevirmeye takılan sürücü, gülerek üflediği alkol testinden ağlayarak ayrıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Ekipler tarafından yapılan denetimde Ş.K. yönetimindeki 38 AIY 463 plakalı otomobil durduruldu.

Gülerek üfledi, ağlayarak gitti: Alkollü sürücünün ehliyeti iptal edildi

ALKOL SINIRINI AŞTI, EHLİYETİNİ YAKTI

Yapılan alkol kontrolünde aday sürücü Ş.K. 0.29 promil alkollü çıktı. Ş.K.'nın ehliyeti aday sürücüler için yasal sınır olan 0.20 promilden fazla olması nedeniyle daimi iptal edildi.

