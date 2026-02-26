Menü Kapat
Gümüşhane'de kar esareti sürüyor! Okullar 1 gün daha tatil edildi

Gümüşhane Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 27 Şubat Cuma günü de ara verildiğini duyurdu. Karar kapsamında hamile ve engelli çalışanların yanı sıra, çocuğu küçük yaşta olan kadın personele de idari izin verildi.

Gümüşhane'de kar esareti sürüyor! Okullar 1 gün daha tatil edildi
’de etkili olan yağışı ve nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Gümüşhane'de kar esareti sürüyor! Okullar 1 gün daha tatil edildi

0:00 64
Gümüşhane'de kar esareti sürüyor! Okullar 1 gün daha tatil edildi

GÜMÜŞHANE'DE YARIN DA OKULLAR TATİL

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre il genelinde kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

