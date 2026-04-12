15 yıldır Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı'na sahip olan Recep Ulu, gündüzleri icra ettiği polislik mesleğinin yanı sıra ortaya çıkardığı sanat eserleriyle adından söz ettiriyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gündüzleri polis, akşamları naht sanatçısı! Eserleri cami ve türbelerde sergileniyor 15 yıldır Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı sahibi olan polis memuru Recep Ulu, polislik mesleğinin yanı sıra icra ettiği naht sanatı ile eserler ortaya koyuyor. Recep Ulu, 32 yıllık polis memurudur ve 2006 yılından bu yana naht sanatı ile uğraşmaktadır. Ahşabı kıl testere ile kesip altın varakla kaplayan Ulu'nun eserleri birçok tarihî mekanda, özellikle Bursa'daki sultan türbelerinde ve onlarca camide bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanı alan Ulu, yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Ulu'nun eserleri arasında Kosova'daki Murat Hüdavendigar Türbesi'nde bulunan Sultan Murat Hüdavendigar'ın orijinal tuğrası ve Bursa'daki türbelerde yer alan tuğralar bulunmaktadır. Naht sanatının ana malzemeleri ahşap, kıl testereleri ve akrilik boyalar olup, eserler altın kaplama ile tamamlanmaktadır.

GÜNDÜZLERİ OLAY YERİ İNCELEME ŞUBESİ'NDE GÖREVLİ

Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli 32 yıllık polis memuru Recep Ulu, 2006 yılından bu yana naht sanatıyla uğraşıyor. Ahşabı kıl testere ile kesip, altın varakla kaplayan naht ustası Recep Ulu'nun birçok tarihî mekanda eserleri bulunuyor. Bursa'daki sultan türbelerinde, padişahların tuğralarını kesip varaklayan Recep Ulu'nun, Hamzabey Camii ve Kestel Vânî Mehmet Efendi, Veled-i Enbiya Camii başta olmak üzere onlarca cami ve sultan türbelerinde eserleri yer alıyor.

KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇISI UNVANI ALDI

55 yaşındaki olay yeri inceleme uzmanı Recep Ulu, hem mesleğinin hem de sanatının titizlik ve detaylara dikkat üzerine olduğunu ve hata kabul etmediğini anlattı. Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanını da alan Ulu'nun eserleri, cami ve türbelerin dışında çeşitli özel koleksiyonlarda, mekanlarda da yer alıyor.

“YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BİRÇOK SERGİYE KATILDIM”

Recep Ulu, 20 yıldır naht sanatıyla uğraştığını söyleyerek, "Bu sanata, naht sanatçısı Mahmut Şahin hocamın tavsiyesiyle başladım. Onun teşvikiyle hobi olarak başladığım bu yolculuk, zamanla farklı hocalardan aldığım derslerle profesyonel bir sürece dönüştü. Bu sanatla birlikte yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katıldım. Sayılarını tam olarak hatırlamıyorum ancak çok sayıda sergide yer aldım. Bunun yanı sıra, birçok tarihi cami, ibadethane ve müzede eserlerimiz bulunmaktadır. Hocamızın teşviki bu noktaya gelmemizde büyük rol oynadı. Yaptığımız eserler arasında beni en çok mutlu eden çalışmaların başında, Kosova'daki Murat Hüdavendigar Türbesi'nde bulunan Sultan Murat Hüdavendigar'ın orijinal tuğrası ile Bursa'daki türbelerde yer alan tuğralar gelmektedir. Bunlar benim en çok önem verdiğim ve değer verdiğim eserlerimdir" dedi.

"NAHT SANATININ ANA MALZEMELERİ AHŞAP VE KIL TESTERELERİDİR"

Recep Ulu açıklamasının devamında, "Naht sanatının ana malzemeleri ahşap ve kıl testereleridir. Daha sonra akrilik boyalar kullanılır ve altın, bu sanatın vazgeçilmezidir. Eserlerimizi altın kaplama ile tamamlıyoruz. Süreçte ilk olarak hocamızdan deseni alıyoruz, ardından bunu ahşap üzerine işliyor ve son aşamada tablo haline getiriyoruz" dedi.