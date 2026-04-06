Gürültü kavgasında kan aktı! Karı-kocayı vurdu, sözleri şoke etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde gürültü yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada M.O.'nun tabanca ile ateş açması sonucu T.A. ve eşi C.A. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili M.O., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., "Edilen her küfrün bedeli olacaktır. Sürekli gürültü yapıyorlardı. Daha önce de karakolluk olduk. Saldırıp yaraladılar. Yine olay çıkartıp eşime ve çocuğuma küfür edince kavga sırasında kendimi korumak için ateş ettim" ifadesini kullandı.
Şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.