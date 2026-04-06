Samsun'un İlkadım ilçesinde gürültü yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

HABERİN ÖZETİ Gürültü kavgasında kan aktı! Karı-kocayı vurdu, sözleri şoke etti Samsun'un İlkadım ilçesinde gürültü meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmada M.O. isimli kişi tabancayla ateş açtı. M.O.'nun açtığı ateş sonucu T.A. ve eşi C.A. yaralandı. Yaralılar Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan M.O., komşularının sürekli gürültü yaptığını ve kendilerini korumak için ateş ettiğini belirtti. M.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavgada M.O.'nun tabanca ile ateş açması sonucu T.A. ve eşi C.A. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

"EDİLEN HER KÜFRÜN BEDELİ OLACAKTI"

Olayla ilgili M.O., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., "Edilen her küfrün bedeli olacaktır. Sürekli gürültü yapıyorlardı. Daha önce de karakolluk olduk. Saldırıp yaraladılar. Yine olay çıkartıp eşime ve çocuğuma küfür edince kavga sırasında kendimi korumak için ateş ettim" ifadesini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.