23 yaşındaki Hatice Öncü burun estetiği ameliyatı olmak için 22 Nisan Çarşamba günü Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Ameliyat sırasında fenalaştığı öne sürülen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Güzelleşmek için girdiği hastaneden cenazesi çıktı! 23 yaşındaki genç kadın ameliyattan sonra uyanmadı

HABERİN ÖZETİ Güzelleşmek için girdiği hastaneden cenazesi çıktı! 23 yaşındaki genç kadın ameliyattan sonra uyanmadı 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün burun estetiği ameliyatı sonrası fenalaşarak hayatını kaybetmesi üzerine ailesi hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Hatice Öncü, 22 Nisan Çarşamba günü Çiğli'deki özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı oldu. Ameliyat sırasında fenalaştığı öne sürülen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Durumunun kötüleşmesi üzerine 23 Nisan Perşembe günü İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen Öncü, kurtarılamayarak vefat etti. Ailesi, kızlarının vefatının ardından ameliyatı yapan hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baba İbrahim Öncü, hastanedeki belgelerde kızının narkozdan uyanamadığına dair bilgilerin olduğunu iddia etti. Dede Mehmet Mahsum Kanak, torununun ameliyat için 70 bin lira ödediğini belirtti.

Durumunun kötüleşmesinin ardından 23 Nisan Perşembe günü İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile kızlarının vefatının ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızının öldüğüne hala inanamadığını söyledi. Kızının güle oynaya burun estetiği ameliyatına girdiğini anlatan Kanak,

"Ameliyattan çıktı, yoğun bakıma aldılar, kızı kurtaramadılar bizi buraya gönderdiler. O hastaneyi kapatsınlar. Şikayetçiyim. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Daha benim kızım 23 yaşındaydı, sapa sağlamdı, ayaklarıyla gitti. 'Kızın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş' dediler. 'Kızınız iyi' dediler. Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar." dedi.

“O AMELİYAT ANINDA BİR ŞEY OLMUŞ”

Baba İbrahim Öncü ise ameliyatın yapıldığı hastanedeki belgelerde kızının narkozdan uyanamadığına ilişkin bilgilerin olduğunu iddia etti.

Acılarının büyük olduğunu anlatan baba, "Onlardan şikayetçi olduk. O hastanede kızım entübe yapılmış. Hastaneye gelirken doktorla telefonla konuştum. Kızın neyi var diye sordum? Doktor bana 'sevk etmem lazım' dedi. O ameliyat anında bir şey olmuş. Yanlış bir ameliyat oldu." şeklinde konuştu.

“AMELİYAT İÇİN 70 BİN TL ÖDEDİ”

Öncü, olayın ardından aile bireylerinin hastanede fenalaştığını ancak hastanenin vezneye para ödemeden tedavi yapılmayacağını söylediğini öne sürdü. Dede Mehmet Mahsum Kanak ise torununun ameliyat için 70 bin lira ödediğini söyledi.

Torunun sağlıklı bir şekilde ameliyata girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan saat 16.00'da çıkıyor, kız uyanmıyor. Güçleri yetmediği için bir gece orada bırakıyor sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Kızımız bugün sabah vefat etti." diye konuştu.