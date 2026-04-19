Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Melisa Bekerenli

Aslı Bekiroğlu 7. ameliyat sonrası taburcu edildi! “Henüz tam iyileşmedim” sözleri endişelendirdi

Geçtiğimiz günlerde yedinci kez ameliyat masasına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’ndan sevindiren haber geldi. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen oyuncu, sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyat sonrası taburcu edildi! "Henüz tam iyileşmedim" sözleri endişelendirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 16:37

Zorlu bir sağlık sürecinden geçen Aslı Bekiroğlu’nun moralinin yerinde olduğu yaptığı paylaşımlarla gözlenirken, iyileşme sürecine bir süre daha evinde devam edeceği öğrenildi. Doktorlarının gözetiminde istirahat eden oyuncu, henüz tamamen sağlığına kavuşmadığını da sosyal medya hesabında açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Aslı Bekiroğlu 7. ameliyat sonrası taburcu edildi! “Henüz tam iyileşmedim” sözleri endişelendirdi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Geçtiğimiz günlerde 7. ameliyatını olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, hastaneden taburcu edildi ancak henüz tam iyileşmediğini ve evde dinlendiğini belirtti.
Aslı Bekiroğlu, zorlu bir sağlık sürecinden geçiyor ve iyileşme sürecine evinde devam edecek.
Oyuncu, henüz tamamen sağlığına kavuşmadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bekiroğlu, rahminden miyom aldırırken bağırsağının kesildiğini ve bu durumun bir komplikasyon sonucu olduğunu açıklamıştı.
Son iki yılda yedi kez ameliyat masasına yatan oyuncunun, doktorlarının gözetiminde istirahat etmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ASLI BEKİROĞLU ZORLU HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği 7. operasyonun ardından yaşadığı sağlık süreciyle sevenlerini endişelendirmişti. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Bekiroğlu’nun, iyileşme sürecine evinde devam ettiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen oyuncu, sağlık durumunun henüz tam olarak tamamen düzelmediğini ifade ederek şu sözleri paylaştı: “Daha tam iyileşmedim. Doktorlarım takipte. Nefes alayım diye bu hafta evdeyim.”

Paylaşımında moralinin yerinde olduğu gözlenen oyuncunun, bir süre daha dinlenmeye devam edeceği ve doktor kontrolü altında sürecini sürdüreceği belirtildi.

ASLI BEKİROĞLU HASTALIK SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Son iki yılda yedi kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını sosyal medya hesabında yayımladığı videoda açıklamıştı.

Bekiroğlu, o anlar için şu ifadeleri kullanmıştı: “Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan.” Daha önce 6 kez operasyon geçirdiğini dile getiren ünlü oyuncu, 7. kez masasına yatacağını duyurmuştu.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği 7. ameliyatın ardından hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Bekiroğlu, henüz tam olarak iyileşmediğini ve evde dinlendiğini belirtti.

Son iki yılda peş peşe operasyonlar geçiren oyuncunun yaşadığı komplikasyonlar süreci daha da zorlaştırdı. Bekiroğlu’nun bir süre daha doktor kontrolünde olacağı öğrenildi.

ETİKETLER
#ameliyat
#Aslı Bekiroğlu
#Doktor Hatası
#Miyom
#Sağlık Süreci
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.