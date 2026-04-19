Zorlu bir sağlık sürecinden geçen Aslı Bekiroğlu’nun moralinin yerinde olduğu yaptığı paylaşımlarla gözlenirken, iyileşme sürecine bir süre daha evinde devam edeceği öğrenildi. Doktorlarının gözetiminde istirahat eden oyuncu, henüz tamamen sağlığına kavuşmadığını da sosyal medya hesabında açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Aslı Bekiroğlu 7. ameliyat sonrası taburcu edildi! “Henüz tam iyileşmedim” sözleri endişelendirdi Geçtiğimiz günlerde 7. ameliyatını olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, hastaneden taburcu edildi ancak henüz tam iyileşmediğini ve evde dinlendiğini belirtti. Aslı Bekiroğlu, zorlu bir sağlık sürecinden geçiyor ve iyileşme sürecine evinde devam edecek. Oyuncu, henüz tamamen sağlığına kavuşmadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bekiroğlu, rahminden miyom aldırırken bağırsağının kesildiğini ve bu durumun bir komplikasyon sonucu olduğunu açıklamıştı. Son iki yılda yedi kez ameliyat masasına yatan oyuncunun, doktorlarının gözetiminde istirahat etmesi bekleniyor.

ASLI BEKİROĞLU ZORLU HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği 7. operasyonun ardından yaşadığı sağlık süreciyle sevenlerini endişelendirmişti. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Bekiroğlu’nun, iyileşme sürecine evinde devam ettiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen oyuncu, sağlık durumunun henüz tam olarak tamamen düzelmediğini ifade ederek şu sözleri paylaştı: “Daha tam iyileşmedim. Doktorlarım takipte. Nefes alayım diye bu hafta evdeyim.”

Paylaşımında moralinin yerinde olduğu gözlenen oyuncunun, bir süre daha dinlenmeye devam edeceği ve doktor kontrolü altında sürecini sürdüreceği belirtildi.

ASLI BEKİROĞLU HASTALIK SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Son iki yılda yedi kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını sosyal medya hesabında yayımladığı videoda açıklamıştı.

Bekiroğlu, o anlar için şu ifadeleri kullanmıştı: “Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan.” Daha önce 6 kez operasyon geçirdiğini dile getiren ünlü oyuncu, 7. kez ameliyat masasına yatacağını duyurmuştu.

