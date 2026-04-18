Yaşam
Hac vizesi olmayanlar kutsal topraklardan sınır dışı edilecek! 1,2 milyon TL'lik dev ceza kesilecek

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac vizesi bulunmadan Mekke ve Harem bölgesine girenler ile bu kişilere konaklama ve ulaşım sağlayanlara 100 bin riyale (yaklaşık 1,2 milyon TL) kadar para cezası uygulanacağını bildirdi. İhlal yapanlar 10 yıl boyunca ülkeden men edilecek.

İçişleri Bakanlığı, Hac ibadetini yerine getirmek için gerekli izinlerin alınmasını zorunlu kılan düzenlemeler duyururken, bu düzenlemeleri ihlal ve bu ihlallere aracılık eden kişiler hakkında uygulanacak cezaları açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, hac vizesi olmadan hac ibadetini yapan veya yapmaya teşebbüs eden kişiler ile Zilkade ayının ilk gününden Zilhicce ayının 14. gününe kadar olan dönemde herhangi bir vize türüyle Mekke’ye veya Harem bölgesine girmeye çalışan, giren ya da buralarda kalan kişilere 20 bin Suudi Arabistan riyaline (yaklaşık 240 bin Türk lirası) kadar para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Hac ibadeti için gerekli izinlerin alınmasını zorunlu kılarak, bu düzenlemeleri ihlal edenlere uygulanacak para ve sınır dışı etme cezalarını duyurdu.
Hac vizesi olmadan hac yapan veya yapmaya teşebbüs edenlere 20 bin Suudi Arabistan riyaline kadar para cezası uygulanabilecek.
Hac vizesi olmadan ibadet edenlere yardım edenlere veya bu kişilere konaklama sağlayanlara 100 bin Suudi riyaline kadar para cezası verilebilecek ve ceza kişi sayısına göre artacak.
İhlalde bulunan kişiler 10 yıl süreyle Suudi Arabistan'a giriş yasağıyla birlikte ülkelerine sınır dışı edilebilecek.
İhlalde kullanılan ve vize sahiplerini Mekke'ye taşımakta kullanılan kara ulaşım aracına el konulabilecek.
Ceza kararına tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilecek, itirazın reddi halinde ise 60 gün içinde idari mahkemeye başvurulabilecek.
Bakanlık, hac vizesi olmadan hac ibadetini yerine getiren veya getirmeye teşebbüs eden kişiler ile bu kişilere yardım edenler hakkında da 100 bin Suudi riyaline (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) kadar para cezası uygulanabileceğini açıkladı. Ayrıca cezanın, ihlale karışan kişi sayısına göre katlanarak artırılacağı belirtildi. Söz konusu yaptırımın, ihlalde bulunan kişileri Mekke ve kutsal bölgelere taşıyan veya taşımaya teşebbüs eden kişiler ile bu kişilere otel, apartman, özel konut ve benzeri yerlerde konaklama sağlayanlara da uygulanacağı ifade edildi.

"İHLALDE BULUNAN KİŞİLER 10 YIL BOYUNCA SINIR DIŞI EDİLEBİLECEK"

Açıklamada, ihlaller durumunda ülkede ikamet eden ve vize süresini aşan kişiler dahil olmak üzere ihlalci kişilerin ülkelerine sınır dışı edilmesi ve 10 yıl süreyle Suudi Arabistan’a girişlerinin yasaklanmasının da söz konusu olduğu aktarıldı.

"İHLALDE KULLANILAN ARACA EL KONULABİLECEK"

Ayrıca, ilgili mahkemelerden, vize sahiplerini Mekke ve kutsal bölgelere taşımakta kullanılan kara ulaşım aracının, ihlalci kişileri taşıyan, bu kişilerle iş birliği yapan veya suça ortak olan kişilere ait olmasının tespit edilmesi durumunda, araca el konulmasının talep edileceğini bildirildi.

Açıklamada aynı zamanda, ceza kararına tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde itiraz edilebileceği; itirazın karara bağlanması halinde ise kararın bildiriminden itibaren 60 gün içinde idari mahkemeye başvuru yapılabileceği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hac öncesi Suudi Arabistan’dan kritik karar: Mekke’ye girişler izne bağlandı
2026 hacca ne zaman gidilecek? Hac kafilesi takvimi
ETİKETLER
#suudi arabistan
#cezalar
#sınır dışı etme
#hac ibadeti
#İzinler
#Yaşam
