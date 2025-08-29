Menü Kapat
Hava Durumu
27°
Hafta sonu hava nasıl olacak? Bakmadan plan yapmayın: 7 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporlarına göre toplam 7 ilde yağış bekleniyor. Hafta sonu yurdun bazı kesimlerinde kavurucu sıcaklıklar beklenirken bazı yerlerde sağanak geçişleri olacak. İşte 29 Ağustos Cuma günü il il beklenen hava durumu...

Ağustos ayının son hafta sonuna sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve yer yer görülen günler geçirecek. ayıyla birlikte yazın kavurucu sıcaklıkları bunaltacak. Batı bölgelerde kuzeyli yönlerden esen hafif ve orta şiddetli rüzgarlar serinlik etkisini yükseltecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Bakmadan plan yapmayın: 7 il için yağış uyarısı

YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

Doğu Akdeniz'in Toroslar çevresi, Adana, Hatay kıyı kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye
Karadeniz'de ise doğu bölümünde Trabzon, Rize ve Artvin yağış geçişleri yaşayacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Bakmadan plan yapmayın: 7 il için yağış uyarısı

MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu,

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak? Bakmadan plan yapmayın: 7 il için yağış uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar bçölümü, Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramnmaraş'ın Andırın ilçesinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Bakmadan plan yapmayın: 7 il için yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu,

TOKAT °C, 37°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak? Bakmadan plan yapmayın: 7 il için yağış uyarısı
