Sigara ve alkol kadar zararlı çıktı! Yazın bu etkisi yaşlandırıyor

Aşırı sıcak hava dalgalarıyla ilgili 2008-2022 yılları arasında 24 bin 922 kişi üzerinde yapılan araştırmada insan sağlığına etkisi ortaya kondu.

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmada katılımcıların karaciğer, böbrek, akciğer fonksiyonları, tansiyonları ve vücutlarındaki iltihap düzeyleri takip edildi. Ayrıca katılımcıların biyolojik yaşları da hesaplandı.

Toplanan veriler daha sonra katılımcıların yaşadıkları yerlerdeki sıcak dalgasının şiddetiyle karşılaştırıldı.

BİYOLOJİK SAATE 8-11 GÜN EKLİYOR



Sonuçlar sıcaklık dalgalarının biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını gösterdi. Maruz kalınan fazladan 1.3 derece sıcaklık biyolojik saate 0,023–0,031 yıl (yaklaşık 8-11 gün) ekliyor. Araştırmacılar bunun küçük bir şeymiş gibi görünse de uzun vadede toplumda ciddi sağlık yükü yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Zira aşırı sıcaklar organları zorlayarak erken yaşlanmaya bağlı kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser ve demans gibi hastalık riskini artırabiliyor.

SİGARA VE ALKOL KADAR ZARARLI

Bilim insanları ayrıca sıcak maruziyetinin vücut üzerindeki etkilerinin sigara ve alkol tüketimi kadar güçlü olduğuna dikkat çekti. Durumdan en çok etkilenenler ise kırsalda yaşayanlar ve fiziksel yükü ağır iş yapanlar.

Bununla birlikte 15 yıl içinde sıcaklara kısmi adaptasyon olduğu gözlemlendi. Ancak araştırmacılar bunun nedeninin muhtemelen artan klima kullanımı olduğunu düşünüyor.