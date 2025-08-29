Menü Kapat
 Banu İriç

Sigara ve alkol kadar zararlı çıktı! Yazın bu etkisi yaşlandırıyor

Yaz mevsiminde hissedilen aşırı sıcakların insanları yaşlandırdığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmadaki zararlı etkisiyle bilinen sigara ve alkol detayı dikkat çekti.

Sigara ve alkol kadar zararlı çıktı! Yazın bu etkisi yaşlandırıyor
Aşırı sıcak hava dalgalarıyla ilgili 2008-2022 yılları arasında 24 bin 922 kişi üzerinde yapılan araştırmada insan sağlığına etkisi ortaya kondu.

Sigara ve alkol kadar zararlı çıktı! Yazın bu etkisi yaşlandırıyor

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmada katılımcıların karaciğer, böbrek, akciğer fonksiyonları, tansiyonları ve vücutlarındaki iltihap düzeyleri takip edildi. Ayrıca katılımcıların biyolojik yaşları da hesaplandı.

Toplanan veriler daha sonra katılımcıların yaşadıkları yerlerdeki sıcak dalgasının şiddetiyle karşılaştırıldı.

Sigara ve alkol kadar zararlı çıktı! Yazın bu etkisi yaşlandırıyor

BİYOLOJİK SAATE 8-11 GÜN EKLİYOR

Sonuçlar sıcaklık dalgalarının biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını gösterdi. Maruz kalınan fazladan 1.3 derece sıcaklık biyolojik saate 0,023–0,031 yıl (yaklaşık 8-11 gün) ekliyor. Araştırmacılar bunun küçük bir şeymiş gibi görünse de uzun vadede toplumda ciddi yükü yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Zira organları zorlayarak erken yaşlanmaya bağlı kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser ve demans gibi hastalık riskini artırabiliyor.

Sigara ve alkol kadar zararlı çıktı! Yazın bu etkisi yaşlandırıyor

SİGARA VE ALKOL KADAR ZARARLI

Bilim insanları ayrıca sıcak maruziyetinin vücut üzerindeki etkilerinin sigara ve alkol tüketimi kadar güçlü olduğuna dikkat çekti. Durumdan en çok etkilenenler ise kırsalda yaşayanlar ve fiziksel yükü ağır iş yapanlar.

Bununla birlikte 15 yıl içinde sıcaklara kısmi adaptasyon olduğu gözlemlendi. Ancak araştırmacılar bunun nedeninin muhtemelen artan klima kullanımı olduğunu düşünüyor.

