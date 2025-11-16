Fenerbahçe Beko, Esenler Erokspor maç sonucu kaç kaç? Farklı galibiyet

Maç boyunca etkili hücum sergileyen Fenerbahçe, rahat bir skorla parkeden galip ayrılmayı başardı.

Bu neticeyle Fenerbahçe Beko, ligdeki sekizinci karşılaşmasında yedinci kez maçtan üstün ayrıldı. Saras Jasikevicius’un takımı, gelecek hafta evinde Bursaspor’u konuk edecek.

Ligdeki sekizinci maçında dördüncü yenilgisini yaşayan Esenler Erokspor ise Galatasaray MCT Technic deplasmanında mücadele verecek.

Esenler’de Jermaine Love 18 sayı, 2 asist; Ahmet Düverioğlu 13 sayı, 4 ribaund; Tre’Shawn Thurman 12 sayı, 1 ribaund; Kevin Pangos 10 sayı, 3 ribaund, 7 asist ile katkı sundu.

Fenerbahçe Beko’da ise Armando Bacot 15 sayı, 2 ribaund, 3 asist; Bonzie Colson 12 sayı, 4 ribaund; Wade Baldwin 11 sayı, 3 ribaund, 6 asist; Talen Horton-Tucker 10 sayı, 4 ribaund; Nicolo Melli 10 sayı, 6 ribaund, 3 asist ile performans gösterdi.