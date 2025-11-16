Arda Güler'e 100 milyon Euro!

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, orta sahanın beyni olarak Arda Güler'i belirledi. Halihazırda kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli yıldız için Premier Lig devinden, 100 milyon Euroluk transfer teklifi geldi.

ARDA GÜLER VE SÜRPRİZ TRANSFER

Pep Guardiola'nın yeni nesilde en beğendiği isimlerden olan Arda Güler, mavi beyazlılar için kilit isim olarak öne çıktı. Diğer taraftaysa Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, düzenli forma şansı verdiği Arda Güler'in takımdan ayrılmasına olumlu yaklaşmadı! Esasen ise Kral'ın Takımı, Arda Güler'in hala tam potansiyeline ulaşmadığını ve dünya futboluna yön verecek orta sahalardan biri olabileceğini gözetiyor.

ARDA GÜLER VE REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 22 maça çıkan Arda Güler, 1522 dakika süre almış ve 4 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.