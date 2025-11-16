Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler'e 100 milyon Euro!

Arda Güler için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Real Madrid ile son dönemde başarılı performanslar gösteren Arda Güler, Fichajes'te yer alan habere göre Manchester City'nin radarına takıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler'e 100 milyon Euro!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 22:56

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, orta sahanın beyni olarak Arda Güler'i belirledi. Halihazırda kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli yıldız için Premier Lig devinden, 100 milyon Euroluk transfer teklifi geldi.

Arda Güler'e 100 milyon Euro!

ARDA GÜLER VE SÜRPRİZ TRANSFER

Pep Guardiola'nın yeni nesilde en beğendiği isimlerden olan Arda Güler, mavi beyazlılar için kilit isim olarak öne çıktı. Diğer taraftaysa Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, düzenli forma şansı verdiği Arda Güler'in takımdan ayrılmasına olumlu yaklaşmadı! Esasen ise Kral'ın Takımı, Arda Güler'in hala tam potansiyeline ulaşmadığını ve dünya futboluna yön verecek orta sahalardan biri olabileceğini gözetiyor.

Arda Güler'e 100 milyon Euro!

ARDA GÜLER VE REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 22 maça çıkan Arda Güler, 1522 dakika süre almış ve 4 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Yetenekli orta saha, İspanyol deviyle 2029 yazına kadar kontrat imzalamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 3 yıllık 120 milyon Euro: George Gardi transferi açıkladı!
Beşiktaş'ta Rafa Silva vedası: Transferde büyük sürpriz!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.