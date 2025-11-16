FED 2025 son faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed, yılın son faiz kararını 10 Aralık’ta ilan edecek. Hükümet kapanmasının ardından veri akışındaki boşluk ve yetkililerin “ihtiyatlı” mesajları sebebiyle Aralık ayındaki 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali azalırken, piyasalarda gözler tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerine yöneldi.

Piyasa fiyatlamalarında bir dönem yüzde 60’lara kadar tırmanan 25 baz puanlık Aralık indirimi ihtimali, son gelişmelerle birlikte yüzde 44 seviyelerine kadar düştü.

Piyasalarda bu hafta teknoloji hisselerindeki satış dalgası devam ederken, yatırımcıların odağı açıklanacak istihdam ve üretim verilerinde olacak.

Zayıf gelen her veri, Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığını yeniden gündeme taşıyabilir; güçlü veriler ise indirimi daha da zorlaştırabilir.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Fed, yılın son para politikası toplantısını 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde yapacak. Kritik faiz kararı 10 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de kamuoyuna açıklanacak.

Piyasalar için yalnızca karar değil, toplantı sonrası yayımlanacak ekonomik değerlendirmeler ve Başkan Jerome Powell’ın mesajları da yön belirleyici olacak.