Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

FED 2025 son faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını duyurmaya hazırlanırken küresel piyasalarda tansiyon giderek yükseliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FED 2025 son faiz kararı ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 23:16

, yılın son faiz kararını 10 ’ta ilan edecek. Hükümet kapanmasının ardından veri akışındaki boşluk ve yetkililerin “ihtiyatlı” mesajları sebebiyle Aralık ayındaki 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali azalırken, piyasalarda gözler tarım dışı istihdam ve verilerine yöneldi.

Piyasa fiyatlamalarında bir dönem yüzde 60’lara kadar tırmanan 25 baz puanlık Aralık indirimi ihtimali, son gelişmelerle birlikte yüzde 44 seviyelerine kadar düştü.

FED 2025 son faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasalarda bu hafta teknoloji hisselerindeki satış dalgası devam ederken, yatırımcıların odağı açıklanacak istihdam ve üretim verilerinde olacak.

Zayıf gelen her veri, Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığını yeniden gündeme taşıyabilir; güçlü veriler ise indirimi daha da zorlaştırabilir.

FED 2025 son faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Fed, yılın son para politikası toplantısını 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde yapacak. Kritik 10 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de kamuoyuna açıklanacak.

Piyasalar için yalnızca karar değil, toplantı sonrası yayımlanacak ekonomik değerlendirmeler ve Başkan Jerome Powell’ın mesajları da yön belirleyici olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Fed’in faiz indirim ihtimali neden geriledi?
Veri akışındaki kesinti ve yetkililerin temkinli açıklamaları, indirim beklentisini %60’tan %44’e çekti.
ETİKETLER
#fed
#enflasyon
#faiz kararı
#aralık
#Ekonomik Veriler
#İstihdam Verileri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.