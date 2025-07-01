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 | Ömer Faruk Dogan

Hakkari dağlarında şans eseri keşfedildi! En zehirli türlerden birine ait

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa gözlemciliği yapan öğretmen Ümit Bartın, Irak sınırındaki Dağlıca köyünde yürüyüş yaptığı sırada Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden birine ait olduğu tahmin edilen, tamamen bozulmamış bir yılan derisiyle karşılaştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 17:11

Doğa gözlemcisi öğretmen Ümit Bartın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilginç bir keşfe imza attı. Bartın, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden birine ait olduğu tahmin edilen bir yılanın derisiyle karşılaştı.

Her hafta olduğu gibi Hakkari ve ilçelerinin tanıtımına katkı sağlayan öğretmen Ümit Bartın, bu hafta Irak sınırında bulunan Dağlıca köyünü gezdi. Bölgenin zorlu ve eşsiz doğasında yürüyüş yaptığı sırada dikkat çekici bir bulguya imza attı.

Doğaya olan tutkusu ve gözlem yeteneğiyle tanınan Bartın, tamamen bozulmamış, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden birine ait olduğu tahmin edilen bir yılan derisiyle karşılaştı. Bartın'ın bu keşfi, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğine dikkat çekti.

Hakkari dağlarında şans eseri keşfedildi! En zehirli türlerden birine ait

"EKOSİSTEM CANLILIĞINA DAİR ÖNEMLİ BİR İŞARET"

Bulduğu derinin, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğine ve ekosistemin canlılığına dair önemli bir işaret olduğunu vurgulayan Bartın, derinin uzunluğu ve yapısının uzmanların da dikkatini çekecek nitelikte olduğunu belirtti.

Bartın, doğanın her köşesinin bir sır, her detayının ise hayranlık uyandıracak kadar özel olduğunu vurgulayarak, "Bu deriyle karşılaşmak, doğanın bizlere ne kadar güçlü mesajlar verdiğini bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#yılan
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#Ekosistem
#Yaban Hayatı
#Yaşam
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