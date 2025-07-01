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 | Bengül Arıca

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Kahramanmaraş'ta halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın yapılan muayene sonrası şaşkına döndü. Hastanın karın bölgesine yapışmış kene tespit eden doktorlar keneyi çıkarıp hastayı gözlem altına aldı.

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Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti! Hayatının şokunu yaşadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 11:05

Türkiye kavurucu sıcakların etkisine girmesiyle birlikte kene vakalarında da artış yaşanıyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan bir kadın, son günlerde artan halsizlik, yorgunluk ve vücudundaki çeşitli rahatsızlık şikayetleri üzerine hastaneye gitti. Yapılan ilk muayenede karın bölgesinde kızarıklık ve şişlik fark eden sağlık ekibi, hastayı dermatoloji bölümüne yönlendirdi.

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti! Hayatının şokunu yaşadı

KENE TESPİT EDİLDİ

Dr. Mehmet Alataş tarafından yapılan detaylı muayenede kadının göbek çevresine yapışmış bir kene tespit edildi. Vücuduna kene yapıştığını öğrenen hasta şoke oldu. Uzman doktor tarafından başarılı şekilde çıkarılan kene sonrası hasta gözlem altına alındı. Kenenin herhangi bir enfeksiyon bulaştırmadığı belirlenirken, yapılan tetkiklerde ciddi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Hasta, yapılan müdahale sonrası taburcu edilirken, kısa sürede eski sağlığına kavuştu.

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti! Hayatının şokunu yaşadı

"KENEYİ ELİMİZ İLE ÇIKARMAYALIM"

Cilt hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Alataş "Özellikle keneden korunma yöntemleri arasında bağ, bahçe ve parklarda gezerken dikkat etmemiz lazım. Mutlaka çoraplarımızı ayaklarımızın paçalarına kadar çekelim. Eve gelince vücudumuzu kontrol edelim. Eğer bir kene yapışmış ise en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat edelim. Keneyi elimiz ile çıkarmayalım. Kene özel bir cımbız gibi aletlerle döndüre döndüre içerisindeki kusmuk dökülmeden çıkartmak gerekiyor. Çıkarınca iş bitmiyor. Hastayı 10 gün gözlemlemek lazım. Biz şehrimizde sık gördüğümüz bir vaka eğil ama bir hafta önce hastamız zona şikayeti ile gelmişti biz de baktık hastamızda kene vardı ve çıkarttık. Gerekli müdahaleleri bulunduk. Hastamızda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yoktu. Burada en önemli kene ısırığında takip süresinde hastanın kan seviyesini, ateşini ve genel durumunu takip etmek gerekiyor" dedi.

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ETİKETLER
#sağlık sorunu
#sağlık
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#Ev yapımı pizza, Cumartesi akşamı
#kene
#Kene ısırığı
#Kene Tedavisi
#Yaşam
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