Hakkari'de eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Hakkari Valililiğinde yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz Merkez ve Yüksekova ilçelerinde gece saatlerinde de devam etmesi beklenen kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı öngörülmektedir. Yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklar değerlendirilerek, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkari Merkez ve Yüksekova ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere 23 Mart 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM’larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Açıklamanın devamında, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 23 Mart 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacaktır" ifadelerine yer verildi.