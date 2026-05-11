Hamburger keyfi hastanede bitti! 3 kişi zehirlendi

Yine bir gıda zehirlenme vakası yaşandı. Eskişehir'de hizmet veren bir hamburger restoranında meydana gelen olayda; 6 kişilik arkadaş grubu yemek siparişi verdi.

Yemeği yiyen gruptan 6 kişiden 3'ü bir süre sonra fenalaştı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

RESTORANDAN NUMUNE ALINDI

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 şahıs, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yiyeceklerle alakalı numune alıp inceleme başlatıldığı öğrenildi.