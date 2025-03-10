Haramidere'de İETT otobüsü kaza yaptı! E5 yolu kapandı

Son dakika haberi: E5 Haramidere Büyükçekmece istikametinde İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da trafik yoğunluğunun yoğun olduğu sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. E-5 karayolu Haramidere'de Büyükçekmece istikametine doğru bir İETT otobüsü kaza yaptı.

YOL KAPANDI, ARAÇLAR KUYRUK OLUŞTURDU

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60'I BULDU

Öte yandan İstanbul'da 10 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında işe gidiş saatlerinde yoğun trafik oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60'ı buldu.