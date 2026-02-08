Menü Kapat
Hastasıydı, meslektaşı oldu! Kanseri yenen genç kız yıllar sonra doktoruyla aynı karede

Küçük yaşta yakalandığı kanseri yenen Melis Çelenk, kendisini iyileştiren doktorundan ilham alarak tıp fakültesini kazandı. Doktoru Prof. Dr. Tezer Kutluk ile bir araya gelen genç kız, yıllar önce hasta bir çocukken doktoruyla çekildiği fotoğrafı, bugün sağlıklı ve tıp fakültesi öğrencisi bir genç kız olarak yeniden çektirdi.

Ordu'da yaşayan, Melis Çelenk’e 14 yaşındayken (Lenfoma) teşhisi konuldu. Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ve ekibi tarafından tedavi altına alınan Çelenk, zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Sonrasında ise doktorundan ilham alarak kendisi gibi hasta çocuklara umut olabilmek için doktor olmaya karar verdi. Üniversite hazırlık sürecinde özveriyle çalışan genç kız, başarılı sürecin sonunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Yıllar sonra ise kendisini tedavi eden Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ile bir araya geldi.

Hastasıydı, meslektaşı oldu! Kanseri yenen genç kız yıllar sonra doktoruyla aynı karede

“DOKTORUM SAYESİNDE TIP OKUMAYA KARAR VERDİM"

Doktorundan ilham alarak çocuklara yardımcı olabilmek adına tıp okumaya karar verdiğini söyleyen Melis Çelenk, "Boynumda şişlik vardı, hastalığı o şekilde fark ettik. Anneme söyledim, sonrasında hastaneye gittik. Biyopsi alındı, süreç o şekilde başladı. Başlangıçta süreç biraz zordu. Ama ailemin yanımda olması bana çok iyi geliyordu. Doktorum ile ağabey kardeş ilişkimizin olması da bana iyi geldi. Doktorum sayesinde tıp okumaya karar verdim. Tıp okumak istemiyordum ama tedavilere gelip gittikçe oradaki tedavi olan çocukları gördükçe ben de çocuklara yardımcı olabileceğimi düşündüm. Karar verdiğim zaman doktorun odasının önünde sıra bekliyordum. Orada küçük bir çocuk ile konuştum. Benim iyileştiğim gün çok mutlu olmuştu. Bu durumdan da cesaret alarak tıp okumaya karar verdim. Şu an tıp okuyorum, çocuklara yardımcı olmak istiyorum, ben de onkoloji, kanser alanında çalışmalar yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Hastasıydı, meslektaşı oldu! Kanseri yenen genç kız yıllar sonra doktoruyla aynı karede

“YAKLAŞIK 9 AY SÜREN BİR TEDAVİ YOLCULUĞU YAPTIK”

Hastasına ilişkin konuşan Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Melis, 14 yaşındayken boynundaki şişlik şikayeti ile geldi. Yapılan muayenede göğüs boşluğunda bir kitle tespit edilmiş ve oradan biyopsi alınmış. Daha sonra lenfoma tanısı konmuş. Lenfoma çocuk ve gençlerde sık görülen bir tümör. Tedavi başarısı oldukça yüksek bir tümör. Melis'e çok uzun olmayan ama yoğun bir tedavi uygulandı. Kemoterapi yapıldı, yaklaşık 9 ay süren bir tedavi yolculuğu yaptık. Tedavisini tamamladı, hastalık iyi cevap verdi" dedi.

Hastasıydı, meslektaşı oldu! Kanseri yenen genç kız yıllar sonra doktoruyla aynı karede

“ÇOK ÇALIŞKAN VE DİRENÇLİ BİR ÇOCUK”

Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Kutluk, "Melis geçen üniversite sınavına girdi. İyi bir puan aldı, çok çalışkan ve dirençli bir çocuk. Tıp fakültesini kazandı. Çocuk onkoloji hastalarında son yıllarda tedavi başarı oldukça arttı. Vücutta açıklanamayan bir şişlik olduğunda, uzun süren düzelmeyen ateş, vücutta morluklar ve açıklanamayan sabah kusmaları gibi belirtiler olursa bir kanserin öncüsü olabilir. Bir belirti veya şikayetin şiddeti ve sıklığı artıyorsa panik yok ama hiç durmadan hastaneye başvursunlar" diye konuştu.

Hastasıydı, meslektaşı oldu! Kanseri yenen genç kız yıllar sonra doktoruyla aynı karede

“O MUTLUYKEN BİZ DE MUTLUYUZ”

Anne Nurşen Çelenk ise kızının tedavi sürecinden bahsederek, "Bu süreç çok zordu. Melis'in yanında belli etmemeye çalıştım. Anne babalara çocuklarının vücutlarındaki normal olmayan değişikliklerle alakalı duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Bu mesleğin zor ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu kendisi de biliyor. Ama çok istedi ve çok mutlu. O mutluyken biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

