Hatay'da buzlanan yolda feci kaza! 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Belen-İskenderun kara yolunun Halilbey Mahallesi mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Buzlanan yolda 4 tır, 3 otomobil, cip, kamyonet, panelvan ve minibüs birbirine girdi.

11 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.