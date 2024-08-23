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Hatay’da günde 25 litre su tüketen Necla Teyze'ye İhlas Pazarlama'dan jest!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ağustos 2024 19:12 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 19:17

Hataylı Necla Teyze'ye sağlıklı su müjdesi geldi. Günde litrelerce su içen Necla teyze, artık suyunu daha sağlıklı tüketecek.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Necla Bilgi, günde ortalama 25 litre su tüketiyordu. Bahçesini sulamak ve doğal su içmek amacıyla kuyu açtırmıştı. Ancak, kuyu suyunda yüksek miktarda kurşun tespit edildi. Bu durum, Necla Teyze'nin sağlığını olumsuz etkileme riski taşıyordu.

İHLAS PAZARLAMADAN HEDİYE

Durum TGRT Haber'de gündeme geldikten sonra, İhlas Pazarlama harekete geçti. Necla Teyze'ye, su arıtma cihazı hediye edildi. Bu sayede Necla Teyze artık gönül rahatlığıyla sağlıklı su tüketebilecek.

Hatay’da günde 25 litre su tüketen Necla Teyze'ye İhlas Pazarlama'dan jest! - 1. Resim

KUYU SUYU İÇİYORDU

İstanbul’da ikamet eden ve yaz aylarını geçirmek için Yayladağı ilçesi Yoncakaya Mahallesi’ne gelen Necla Bilgi, TGRT Haber'de 'Yakup Sağlam'la Her Gece' programına bağlandı. Necla teyze, kuyu suyu içtiğini ve bunun sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, su arıtma cihazı talebinde bulundu. Kuyudan çıkan suda kurşun oranının fazla olması üzerine su arıtma cihazı talep eden kadının çağrısına İhlas Pazarlama duyarsız kalmadı.

Hatay’da günde 25 litre su tüketen Necla Teyze'ye İhlas Pazarlama'dan jest! - 2. Resim

DAHA SAĞLIKLI TÜKETECEK

İhlas Pazarlama günde rekor seviyede su tüketen teyzeye, Aura Cebilon marka su arıtma cihazı taktı. Necla teyze, artık suyunu arıtma cihazıyla daha sağlıklı tüketecek.

Hatay’da günde 25 litre su tüketen Necla Teyze'ye İhlas Pazarlama'dan jest! - 3. Resim

Kendisine su arıtma cihazı teslim eden İhlas Pazarlama’ya teşekkürlerini dile getiren Bilgi, gönül rahatlığıyla suyunu tüketeceğini ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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