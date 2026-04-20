Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Memiş Bilgin babasının 1975 yılında kurduğu kahvehaneyi ilerleyen yıllarda devraldı. Şimdilerde ilçenin ilk tescilli markası olan Çörekotu Kahvesi'ni yerli ve yabancı sunmaya başladı.

Hatırı kırk yıl, şifası sayısız olan kahve! Burdur'un tescilli kahvesi hem kültürel miras, hem sağlık dağıtıyor

HABERİN ÖZETİ Hatırı kırk yıl, şifası sayısız olan kahve! Burdur’un tescilli kahvesi hem kültürel miras, hem sağlık dağıtıyor Burdur'un Gölhisar ilçesinde 56 yaşındaki Memiş Bilgin, babasından devraldığı kahvehanede, yörenin ilk tescilli markası olan ve pek çok faydası olduğuna inanılan Çörekotu Kahvesi'ni yerli ve yabancı turistlere sunuyor. Memiş Bilgin, babasının 1975 yılında kurduğu kahvehaneyi devralmıştır. İşletme, ilçenin ilk tescilli markası olan Çörekotu Kahvesi'ni sunmaktadır. Çörekotu Kahvesi'nin idrar söktürücü, hazmı kolaylaştırıcı, iltihaplı hastalıklara karşı iyileştirici ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilmiştir. Bu kahve 1975 yılından beri yapılmaktadır ve 10 yıl önce marka tescili alınmıştır. Çörek otu tohumları özel kavurma işleminden geçirilip toz haline getirilir, kavrulmuş nohut tozu ile karıştırılır ve Türk kahvesi tekniğiyle pişirilir. Nostaljik objelerle dekore edilmiş işletmede kahve, toprak testideki su ve lokum eşliğinde servis edilmektedir.

ÇÖREKOTU KAHVESİNİN PEK ÇOK FAYDASI VAR

Farklı dizayn ettiği işletmesi ile misafirlerine nostaljik anlar yaşatan işletmeci, 'Çörekotu Kahvesi’nin idrar söktürücü, hazmı kolaylaştırıcı, iltihaplı hastalıklara karşı iyileştirici, bağırsak ve midede meydana gelen şişkinlik ve gaz problemine karşı, öksürük, astım ve nefes darlığına karşı iyileştirici özellikleri olduğunu ifade etti.

“1975 YILINDAN BERİ BU KAHVEYİ YAPIYORUZ”

İşletmeci Memiş Bilgin, babasından devraldığı mirası gelecek nesillere ve ilçeye gelen turistlere hizmet verdiğini belirterek, "1975 yılından beri bu kahveyi yapıyoruz. İlçemizin kültürel zenginliğinin bir kenarda kalmasına gönlümüz el vermedi. 10 yıl önce marka tescilini alarak bu değere resmiyet kazandırdık.

Amacımız sadece kahve satmak değil, Gölhisar'ın Kibyra Antik Kenti ve meşhur kavurması gibi değerlerinin yanına bu eşsiz lezzeti de eklemek. Hasat edildikten sonra kurutulan çörek otu tohumları, özel bir kavurma işleminden geçirilerek değirmenlerde toz haline getiriliyor. İçerisine yine kavrulmuş nohut tozu ilave edilerek hazırlanan karışım, Türk kahvesi pişirme tekniğiyle hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

“TOPRAK TESTİDEKİ SU VE GELENEKSEL LOKUM EŞLİĞİNDE SERVİS EDİLİYOR”

İşletme hakkında da bilgi veren Bilgin, "İşletme sadece lezzetiyle değil, sunduğu atmosferle de misafirlerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. Nostaljik objelerle dekore edilen mekanda kahve; ahşap senit üzerinde, toprak testideki su ve geleneksel lokum eşliğinde servis ediliyor. Kahvenin içine ilave edilen bir tutam çörek otu ya da susam, içimi çok daha keyifli hale getiriyor" dedi.