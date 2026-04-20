Hatırı kırk yıl, şifası sayısız olan kahve! Burdur’un tescilli kahvesi hem kültürel miras, hem sağlık dağıtıyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Memiş Bilgin babasının 1975 yılında kurduğu kahvehaneyi ilerleyen yıllarda devraldı. Şimdilerde ilçenin ilk tescilli markası olan Çörekotu Kahvesi'ni yerli ve yabancı sunmaya başladı.
Farklı dizayn ettiği işletmesi ile misafirlerine nostaljik anlar yaşatan işletmeci, 'Çörekotu Kahvesi’nin idrar söktürücü, hazmı kolaylaştırıcı, iltihaplı hastalıklara karşı iyileştirici, bağırsak ve midede meydana gelen şişkinlik ve gaz problemine karşı, öksürük, astım ve nefes darlığına karşı iyileştirici özellikleri olduğunu ifade etti.
İşletmeci Memiş Bilgin, babasından devraldığı mirası gelecek nesillere ve ilçeye gelen turistlere hizmet verdiğini belirterek, "1975 yılından beri bu kahveyi yapıyoruz. İlçemizin kültürel zenginliğinin bir kenarda kalmasına gönlümüz el vermedi. 10 yıl önce marka tescilini alarak bu değere resmiyet kazandırdık.
Amacımız sadece kahve satmak değil, Gölhisar'ın Kibyra Antik Kenti ve meşhur kavurması gibi değerlerinin yanına bu eşsiz lezzeti de eklemek. Hasat edildikten sonra kurutulan çörek otu tohumları, özel bir kavurma işleminden geçirilerek değirmenlerde toz haline getiriliyor. İçerisine yine kavrulmuş nohut tozu ilave edilerek hazırlanan karışım, Türk kahvesi pişirme tekniğiyle hazırlanıyor" şeklinde konuştu.
İşletme hakkında da bilgi veren Bilgin, "İşletme sadece lezzetiyle değil, sunduğu atmosferle de misafirlerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. Nostaljik objelerle dekore edilen mekanda kahve; ahşap senit üzerinde, toprak testideki su ve geleneksel lokum eşliğinde servis ediliyor. Kahvenin içine ilave edilen bir tutam çörek otu ya da susam, içimi çok daha keyifli hale getiriyor" dedi.