Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Hayatının şokunu yaşadı! Ehliyet alamıyor, işe giremiyor, askere gidemiyor

Şanlıurfa'da 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, ehliyet almak için sağlık raporu almaya gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Ayrılmaz'a doktorlar yatalak olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 11:57

Şanlıurfa'da duyanları şoke eden olay! 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, ehliyet almak için belge toplarken hayatının şokunu yaşadı. Sağlık raporu almak için gittiği hastanede doktorlar Ayrılmaz'ın serebral palsi hastası olduğunu söyledi.

HALI SAHADA AYAĞINI İNCİTMİŞTİ

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, 5 yıl önce arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken ayağını incitti. Hastaneye giden Ayrılmaz, kısa bir süre fizik tedavi gördü. Ayağı iyileşen Ayrılmaz, daha sonra normal hayatına döndü.

Hayatının şokunu yaşadı! Ehliyet alamıyor, işe giremiyor, askere gidemiyor

EHLİYET ALMAK İÇİN BAŞVURDU

Geçen yıl 18 yaşına giren Hamza Ayrılmaz, ehliyet sınavına girmek için başvuru yaptı. Kendisinden istenen evrakları tamamlamak için hastaneye giden Ayrılmaz, sağlık raporu almak istedi. Doktor, siteme baktıklarında Hamza Ayrılmaz’ın kayıtlarda serebral palsi hastası olduğunu gördü.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Sistemde böyle bir kayıt olduğu için sağlık raporu da olumsuz sonuçlandı. Sistem üzerinde serebral palsi yani felçli olduğunu öğrenen Ayrılmaz, büyük bir şok yaşadı. Eve giden genç, durumu ailesine anlattı. Oğlunu yanına alan baba Salman Ayrılmaz, yanlışın düzeltilmesi için hastaneye gitti. İddiaya göre hastanedeki görevliler, 5 yıl önce sisteme işlenen bu durumu düzeltmek için yetkileri olmadığını belirtti. Yaklaşık bir yıldır çalmadık kapı bırakmayan aile, kaydı düzelttiremedi. Babasının işlettiği ekmek fırınında çalışan Hamza Ayrılmaz, yetkililerden yardım istedi.

Hayatının şokunu yaşadı! Ehliyet alamıyor, işe giremiyor, askere gidemiyor

FELÇLİ OLDUĞU İÇİN EHLİYETİNİ ALAMADI

Ayrılmaz, "Ben yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarımla halı sahada maç yaparken düşüp ayağımı incittim. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde fizik tedaviye gittim. Benim adıma serebral palsi felçli hastalığını tanımlamışlar. Ehliyet almaya gittiğimde raporda serebral palsi, yüzde 100 felç olduğum için bana ehliyet vermediler" dedi.

Hayatının şokunu yaşadı! Ehliyet alamıyor, işe giremiyor, askere gidemiyor

İŞ VERMİYORLAR

Kayıttaki tanı yüzünden kimsenin kendisini işe de almadığını söyleyen Ayrılmaz, "Bir işe girmek için gidiyorum, serebral palsi tanısı yüzünden işe almıyorlar. Herhangi bir problemim yok. Dediğim gibi 5 yıl önce arkadaşlarımla halı saha maçına gittiğimde sadece düşüp ayağımı incittim ve fizik tedaviye gittim. Fizik tedavi de benim haberim olmadan bu yanlış tanıyı benim adıma tanımlamış. Ben futbol sahasına gitmeden önce de sağlıkla ilgili bir problemim yoktu, gittikten sonra da yoktu. Sigorta girişi için bir işyerine başvurdum, bu tanı yüzünden işe almadılar. Sigorta girişimi yapamadılar" ifadelerini kullandı.

Hayatının şokunu yaşadı! Ehliyet alamıyor, işe giremiyor, askere gidemiyor

ASKERE GİDEMİYOR

Yanlış tanı nedeniyle askerliğini de yapamayacağını söyleyen Hamza Ayrılmaz, "Askerlik zamanım da yaklaştı. Bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım. Bu tanının kaldırılmasını, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben bu durumu ehliyet almaya gittiğimde öğrendim. Sağlık raporu için beni aile hekimliğine yönlendirdiler. Raporu almaya gittiğimde adıma serebral palsi hastalığının tanımlandığını öğrendim. Görmediğimiz yer kalmadı ama bu tanıyı kaldıramıyoruz. Askerliğimi bir iki yıl kaldı. Zaten bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım ama ben askerliğimi yapmayı çok istiyorum. Bu tanı adıma kaldığı sürece ne askerliğimi yapabilirim ne de herhangi bir işe girebilirim" şeklinde konuştu.

Hayatının şokunu yaşadı! Ehliyet alamıyor, işe giremiyor, askere gidemiyor

Baba Salman Ayrılmaz, "Bu durumu oğluma ehliyet almaya gittiğimizde öğrendik. Bu tanı 2020 yılında konulmuş ama biz yeni fark ettik. Oğlum 18 yaşına girdiğinde normal bir şekilde ehliyet almak istedik ama ehliyet alamazsınız dendi. Biz de o zaman bu serebral palsi hastalığının öğrendik. Daha önce hiç karşılaşmadık. Çocuğunuzun herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Top oynuyor, bisiklet sürüyor. Bir an önce bu tanının kaldırılmasını istiyoruz. Nereye gidiyorsak bizim kaldırmaya yetkimiz yok deniyor. Bir an önce kaldırılsın" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Halı saha maçında kalp krizi geçiren kişi kurtarılamadı
Milyonluk halı saha tazminatı! Yargıtay'dan emsal karar
ETİKETLER
#Serebral Palsi
#Hastane Hatası
#Ehliyet Sorunu
#İşe Alım Sorunu
#Askerlik Sorunu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.